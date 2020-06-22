В пресс-центре регионального управления ФСБ подтвердили факт проведения следственно-оперативных мероприятий, однако других подробностей не уточнили.

с чего всё началось

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета проводят обыски в Министерстве природы Алтайского края. В управление лесами силовики пришли сегодня утром. Об этом сообщает ГТРК "Алтай", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

ФСБ и СК проводят обыск в Минприроды Алтайского края

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