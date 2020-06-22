Происшествия
Вести.RuФСБ и СК проводят обыск в Минприроды Алтайского края
Сотрудники ФСБ и Следственного комитета проводят обыски в Министерстве природы Алтайского края. В управление лесами силовики пришли сегодня утром. Об этом сообщает ГТРК "Алтай", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".
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с чего всё началось
В пресс-центре регионального управления ФСБ подтвердили факт проведения следственно-оперативных мероприятий, однако других подробностей не уточнили.Интерфакс - Россиявчера в 22:33
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Начальник управления лесами Алтайского края подозревается в должностных преступлениях
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