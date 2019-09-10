Футбол

Матч ТВМатч ТВВ услугах Маркизио заинтересованы три клуба

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«Рейнджерс», «Фламенго» и «Монако» — три клуба, которые запросили информацию по Маркизио. После ухода из «Зенита» игрок является свободным агентом. Он отказался отказался от предложений «Брешии» и «Цзянсу Сунин», — написал Педроси на своей странице в Twitter.
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«Рейнджерс», «Монако» и «Фламенго» претендуют на Маркизио

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