Коронавирус

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineВ Москве за сутки скончались еще 27 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 27 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших от COVID-19 в российской столице достигло 4143 человек. Об этом сообщает московский оперштаб.
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Вадим Тарасов
Фактически она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус.
— Вадим Тарасов, российский хоккеистКоммерсантъ вчера в 15:03
с чего всё началось

В вакцине от COVID-19 нет элементов коронавируса, заявили в Сеченовке

Как отмечала РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук, добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо, жалоб у них нет, выписка планируется 15 и 20 июля.
РИА Новостивчера в 12:19

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В Москве от коронавируса вылечились 465 пациентов за сутки

Комсомольская правда02:47

Коронавирус: последние новости 12 июля. Пандемия уничтожит целую страну, в Китае заранее знали об опасности, немытые волосы уберегут от заражения

URA.Ruвчера в 23:00

В вакцине от COVID-19 нет элементов коронавируса, заявили в Сеченовке

РИА Новостивчера в 12:19

Учёный рассказал о состоянии участников испытания вакцины от COVID-19

RT на русскомвчера в 12:48

Что представляет собой и как переносится добровольцами российская вакцина

Вести.Ruвчера в 12:35

Ученые рассказали о состоянии испытавших вакцину от COVID-19 добровольцев

Известиявчера в 12:25

В России рассказали о самочувствии добровольцев после вакцины от коронавируса

Lenta.ruвчера в 13:00
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Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

ТАСС вчера в 03:02
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Происшествия

На Таймыре разлилось до 20 тонн топлива из-за разгерметизации трубы

Ранее краевой главк МЧС сообщил, что при перекачке авиационного топлива (керосин) из баржи на р. Большая Хета в н.п. Тухард (78 км от Дудинки) в результате разгерметизации трубы на нефтепереливной станции произошел разлив топлива на грунт в объёме 10 кубометров.
РИА Новости 05:26
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Происшествия

Адвокат Ефремова назвал сумму исковых требований от потерпевших

Защитник актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что потерпевшие по делу о ДТП с участием артиста требуют в исках около 40 миллионов рублей, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 15:02
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Общество

Москву ожидает новое арктическое вторжение

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru 05:42
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Общество

13 новых случаев коронавируса выявлены в Вологде за сутки

Оперштаб правительства Вологодской области 12 июля сообщил о 32 новых случаях коронавируса, выявленных в регионе за сутки.
NewsVO 05:41
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Технологии

Nokia разработала новую операционную систему

Сообщается, что сетевая операционная система нового поколения для центров обработки данных получившая название Nokia Service Router Linux (SR Linux) NOS, была разработана совместно с представителями крупнейших компаний, в числе которых Apple.
Ferra 05:35
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Общество

Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
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Экономика

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
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Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
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Футбол

РФС проверит Лапочкина на причастность к ставкам

Источник Metaratings в РФС сообщил, что организация проведет проверку по поводу появляющейся информации о связях действующего судьи РПЛ Сергея Лапочкина со ставками на спорт.
Бомбардир.ру 04:44
Политика

Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии

Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа.
РБК вчера в 13:56
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Религия

12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла

Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
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Футбол

Кафельников жёстко охарактеризовал игру «Спартака» в текущем сезоне

Знаменитый в прошлом теннисист Евгений Кафельников подверг резкой критике игру московского «Спартака», за который он болеет.
RT на русском 03:37
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
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Здоровье

Россиян предупредили об опасности употребления кофе в жару

Врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева рассказала, что в жаркую погоду лучше ограничить употребление кофе, чтобы не нанести вред организму.
ФедералПресс вчера в 21:21
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Здоровье

232 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За сутки еще у 232 человек в Алтайском крае подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:43
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Шоу-бизнес

Сын Дэвида Бекхэма сделал предложение дочери миллиардера

21-летний Бруклин несколько недель назад сделал предложение Николе Пельтц, которая старше его на четыре года.
Московский Комсомолец 03:29
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Гаджеты

Секретные функции смартфонов на Android и iOS назвали в сети

Эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко в беседе с агентством «Прайм» назвал несколько секретных «фишек», которые можно без труда отыскать на любом мобильном устройстве.
Live24 03:22
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Здоровье

286 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

На 12 июля в Свердловской области у 15 909 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com 04:11
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Хоккей

Шесть игроков НХЛ отказались от участия в возобновлении сезона

Шесть игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отказались от участия в рестарте сезона, сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru вчера в 23:50
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Здоровье

В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса

Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
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Фигурное катание

Тутберидзе и Косторная стали первыми обладателями премии ISU

РИА Новости вчера в 14:23
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Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 10 июля в 07:23
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили самолет ВВС США над Японским морем

Газета.Ru вчера в 11:56
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Общество

Володин призвал чиновников перестроить работу с федеральными проектами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал саратовских чиновников ответственнее относится к реализации федеральных проектов.
АиФ Саратов 01:18
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Происшествия

Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье

Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
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Здоровье

Признаки развития рака у детей на ранней стадии назвал онколог

Первым признаком является гиподинамия, когда активный ребенок вдруг резко становится вялым и рассеянным.
Evo-rus.com 03:19
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Происшествия

Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе

По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС вчера в 22:06
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