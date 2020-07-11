Как отмечала РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук, добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо, жалоб у них нет, выписка планируется 15 и 20 июля.

с чего всё началось

Фактически она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус.

В Москве за сутки скончались 27 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших от COVID-19 в российской столице достигло 4143 человек. Об этом сообщает московский оперштаб.

В Москве за сутки скончались еще 27 пациентов с коронавирусом

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