Общество
ИзвестияВ водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин
Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
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с чего всё началось
Если водка с элементами декора — сусальным золотом, монетами, марками — не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на оборот рынка, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков, считают эксперты.Известия16:01
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