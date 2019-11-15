Общество

ИзвестияИзвестияВ водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
Читать в источнике
Комментировать78
с чего всё началось

Этанол красоты: в водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Если водка с элементами декора — сусальным золотом, монетами, марками — не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на оборот рынка, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков, считают эксперты.
Известия16:01

Подробнее о событии

В России захотели избавиться от «золотой» водки

Lenta.ru21:11

СМИ: в водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

РИА Новости22:02

Без золота и ванилина: какой будет водка в России

РЕН ТВ22:22

СМИ узнали о планах производителей отказаться от хлопьев золота в водке

РБК22:05

«Известия»: в водку перестанут добавлять сусальное золото и ванилин

ТАСС20:40

Водка с золотыми хлопьями и ванилином может исчезнуть в России

Телеканал 360°18:53

В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Известия18:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 23:34, Вашингтон
Гаджеты

Motorola представила смартфон-раскладушку Razr

Сусанин 21:55
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Секретарь Совета безопасности Станислав Зась рассказал, что Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы.
Мой Брянск 06:01
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru вчера в 06:11
Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

Артиста Армена Джигарханяна доставили в больницу в Москве в крайне тяжелом состоянии.
Inkazan 09:25
Футбол

Месси рассказал, у кого из футболистов попросил футболку

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметил, что сам не проявляет инициативы обмениваться футболками по окончании матчей.
Sportbox.RU вчера в 19:21
Армия и оружие

Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
РИА Новости 18:01
Происшествия

Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
RT на русском 16:54
Армия и оружие

Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии

Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США.
Газета.Ru 22:56
Происшествия

На западе Москвы в жилом доме случился крупный пожар

В доме 16, на улице Удальцова в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Газета.Ru 21:04
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Политика

Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»

Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.
REGNUM 14:14
Теннис

Федерер победил Джоковича и вышел в полуфинал итогового турнира ATP

Life.ru 18:17
Авто

Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году

Южнокорейский автопроизводитель объявил сегодня, что производство Santa Cruz начнется в 2021 году на сборочном заводе компании в Монтгомери, штат Алабама.
SpeedMe вчера в 22:45
Происшествия

Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров

Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-Луч объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
РИА Новости 21:05
Общество

В России изменят механизм раздела собственности супругов

Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Российская газета 03:38
Кино

Фильм DC «Чёрный Адам» выйдет в декабре 2021 года

Фильм DC «Чёрный Адам» получил официальную дату выхода — 22 декабря 2021 года.
News.ru 13:29
Политика

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
РИА Новости 12:27
Наука

Медики назвали причину болезни вейперов

Специалисты из США считают, что причиной смертей вейперов от неизвестной болезни стал масляный раствор витамина Е. Волгоград, 14 ноября / «Волга-Медиа.ру» /.
Волга-Медиа вчера в 22:34
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
REGNUM 07:42
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва вчера в 19:12
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Телепрограмма вчера в 00:36
Технологии

Топ-менеджер Apple: «Дети с ноутбуками от Google не добьются успеха»

Один из топ-менеджеров компании Apple выступил с довольно резким заявлением - при использовании Google Chomebook американские дети не смогут добиться успеха.
Дни24 18:06
Политика

Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы над бывшим вице-президентом Джозефом Байденом на президентских выборах, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 23:04
Технологии

В США начато расследование против проекта Google по сбору медданных

GlobalLookPress Власти США начали расследование против проекта Google по сбору персональных медицинских данных граждан.
РЕН ТВ 12 ноября в 22:45
Политика

Трамп и Эрдоган достигли прогресса по вопросу российских С-400

РИА Новости 10:27
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 04:45
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости вчера в 08:25
Здоровье

Минздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах

Сокращение количества младшего медицинского персонала в российских больницах может быть связано с переаттестацией санитаров, число которых к концу года может уменьшиться еще на несколько тысяч.
Известия 14:30
Авто

Кроссовер Mazda CX-30 назван самым безопасным автомобилем

Впервые за всю историю Euro NCAP протестированный автомобиль продемонстрировал практически идеальный результат в категории «безопасность взрослых пассажиров».
Tvoe-avto.com 07:35
Общество

Майор ФСБ разгласил гостайну суду

Указание в иске номера части признали серьезным служебным проступком Как стало известно "Ъ", попытка майора пограничного управления ФСБ по Крыму Александра Ткаченко добиться через суд предоставления ему дополнительного отдыха за переработку обернулась дисциплинарным взысканием за разглашение секретной информации.
Коммерсантъ 18:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное