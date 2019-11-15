Общество

ИзвестияИзвестияВ водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками может прекратиться с 2021 года. Причиной станет новый техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», который вступает в силу в 2021 году.
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с чего всё началось

В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
Известия18:54

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В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Известия18:54

«Известия»: в водку перестанут добавлять сусальное золото и ванилин

ТАСС20:40

Водка с золотыми хлопьями и ванилином может исчезнуть в России

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РЕН ТВ18:34

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Lenta.ru21:11

В России запретят производить водку с ароматическими добавками

Газета.Ru20:36

В России могут запретить добавлять в водку золотые хлопья и ванилин

Life.ru21:16
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