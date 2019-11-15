Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.

с чего всё началось

Производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками может прекратиться с 2021 года. Причиной станет новый техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», который вступает в силу в 2021 году.

В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Происшествия Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.

Политика Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.

Армия и оружие США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35 Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.

Происшествия Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма Основной грузовой порт на юге Сахалина затопило во время шторма, сообщили в пятницу РИА Новости в диспетчерской Корсаковского морского торгового порта.

Игры Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2 Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.

Культура «Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

Армия и оружие Россия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии США должны вернуть контроль над сирийскими нефтяными месторождениями властям страны и покинуть Сирийскую Арабскую Республику (САР), заявил 14 ноября первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

Футбол Сборная России U18 разгромлена Англией в товарищеском матче В Испании состоялся товарищеский матч между сборными России U18 и Англии U18. Сильнее в этой встрече оказались англичане.

Энергетика Почему Польша резко сократила поставки газа из России За 9 месяцев 2019 года Польша закупила всего 6,29 млрд кубометров газа у "Газпрома", и это на 21% ниже, чем за тот же период прошлого года.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал, что их с возлюбленной познакомили дети Шепелев ценит моменты, проведенные с ребенком, но круглосуточная забота о детях иногда полностью убивает романтику в отношениях, поэтому они с возлюбленной часто «сбегают» из дому, чтобы побыть вдвоем.

Политика Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката Адвокат Марк Касовиц, который не раз работал на президента США Дональда Трампа, взялся представлять интересы украинского миллиардера Игоря Коломойского, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.

Здоровье Минздрав анонсировал с 2020 года тотальное йодирование хлеба в России Использование йодированной соли при производстве хлебобулочных изделий, в рецептуре которых есть пищевая соль, планируется сделать обязательным в 2020 году, сообщает RNS со ссылкой на разработанный Минздравом законопроект.

Футбол «Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в €100 млн Авторитетный футбольный портал Transfermarkt оценивает братьев Миранчуков по €16 млн, но очевидно, что данная сумма - явно не те деньги, за которые красно-зеленые готовы отпустить футболистов.

Космос NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.