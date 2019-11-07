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Евро-футбол.руЕвро-футбол.руВ воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер

Хотя у «горожан» оставалась одна замена, в резерве третьего голкипера не было. Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.
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