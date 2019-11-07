Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионат«Манчестер Сити» перевёл Уолкера на позицию вратаря

Пресс-служба «Манчестер Сити» подшутила над защитником команды Кайлом Уолкером, переведя его на позицию вратаря.
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Гвардиола ответил на вопрос о том, сыграет ли Эдерсон с «Ливерпулем»

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Браво — первый вратарь, удаленный после выхода на замену в Лиге чемпионов

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Браво стал первым вратарем в истории Лиги чемпионов, удаленным после выхода на замену

Матч ТВвчера в 22:29

Уокер об игре в воротах: «Понял, что некоторые мячи можно зафиксировать только со второго раза»

Sports.ruвчера в 17:25
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 02:22, Вашингтон
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Американский F-16 случайно обронил ракету на Японию

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Футбол

«Ювентус» ликует после победы над «Локомотивом»

После победы над «Локомотивом» в матче группового турнира Лиги чемпионов со счетом 2:1 (победный гол был забит на 93 минуте встречи) «Ювентус» опубликовал в своем официальном Twitter серию сообщений с кадрами матча.
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СМИ сообщили о попытке угона самолета в аэропорту Амстердама

В аэропорте Схипхол в Амстердаме на борту одного из самолетов произошла внештатная ситуация, сообщила пресс-служба аэропорта в Twitter.
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Общество

Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс

Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM вчера в 14:15
Общество

Главврач челябинской больницы уволен после умывания пациентки тряпкой

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Происшествия

Неизвестный подорвал автомобиль в Киеве, есть погибшие

ФАН вчера в 17:22
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Кино

Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»

Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru вчера в 03:39
Происшествия

Наводнение в Новгородской области: число эвакуированных растёт

В Новгородской области, по данным на 22:00 сегодняшнего дня, 6 ноября, остаются подтопленными территории 11 районов региона.
REGNUM вчера в 15:47
Происшествия

МВД разоблачило группу кредитных мошенников

В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 22:02
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Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Транспорт

Две станции метро Петербурга работают в ограниченном режиме

Две станции красной ветки метро на севере Петербурга переведены на режим ограниченного пассажиропотока из-за технической поломки на конечной станции.
REGNUM 00:22
Культура

Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова

Исполнитель главной роли Антон Хабаров жаловался на свою коллегу по площадке Карину Андоленко, говоря о том, что она не прощает ему никаких огрех.
Телепрограмма вчера в 07:24
Авто

У Toyota появился кроссовер за миллион рублей

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Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия вчера в 08:43
Происшествия

В Таиланде утонул турист из России

Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
REGNUM 01:11
Экономика

WSJ узнала о планах Xerox купить HP

Преимущество присоединения к Xerox WSJ видит в том, что компания ожидает получение $2,3 млрд от продажи долей в совместных предприятиях с японской Fujifilm.
Интерфакс вчера в 00:26
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42
Гаджеты

Apple AirPods Pro появятся в России с 12 ноября

В России уже стартовал приём предварительных заказов на новые беспроводные наушники Apple AirPods Pro, но в продаже гарнитура появится только с 12 ноября.
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Кино

Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv 05 ноября в 10:42
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка

46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр вчера в 07:05
Гаджеты

Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ

Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.
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Кино

Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»

Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru вчера в 16:03
Экономика

ВТБ и ВЭБ прокредитуют создание угольного терминала в Хабаровском крае

Банк ВТБ и госкорпорация ВЭБ.РФ профинансируют строительство угольного терминала в морском порту Ванино в Хабаровском крае, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
РБК 02:02
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Энергетика

Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин

Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК 01:00
Политика

Зеленский трижды назвал «Укроборонпром» концертом

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Харькове несколько раз оговорился, обсуждая концерн «Укроборонпром».
Известия вчера в 20:11
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru вчера в 08:35
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В Амурской области приостановили реорганизацию Зейской стоматологии

Реорганизацию Зейской стоматологии приостановили.
Амур.инфо вчера в 23:19
Политика

СМИ назвали кураторов группы «капитанов бизнеса» от России и США

Россия и США назначили ответственных за начало работы группы высокого уровня по экономическому сотрудничеству двух стран, предложенную президентом Владимиром Путиным в 2018 году.
РБК 00:16
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