Лига чемпионов
Чемпионат«Манчестер Сити» перевёл Уолкера на позицию вратаря
Пресс-служба «Манчестер Сити» подшутила над защитником команды Кайлом Уолкером, переведя его на позицию вратаря.
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Браво — первый вратарь, удаленный после выхода на замену в Лиге чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 21:13
«Манчестер Сити» после матча с «Аталантой» переквалифицировал Уокера во вратари
Sport24.ruвчера в 23:57
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Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
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По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
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Две станции метро Петербурга работают в ограниченном режиме
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Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова
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У Toyota появился кроссовер за миллион рублей
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Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
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В Таиланде утонул турист из России
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Преимущество присоединения к Xerox WSJ видит в том, что компания ожидает получение $2,3 млрд от продажи долей в совместных предприятиях с японской Fujifilm.
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Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка
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Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.
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Кино
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Зеленский трижды назвал «Укроборонпром» концертом
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Харькове несколько раз оговорился, обсуждая концерн «Укроборонпром».
Известия вчера в 20:11
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
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В Амурской области приостановили реорганизацию Зейской стоматологии
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Политика
СМИ назвали кураторов группы «капитанов бизнеса» от России и США
Россия и США назначили ответственных за начало работы группы высокого уровня по экономическому сотрудничеству двух стран, предложенную президентом Владимиром Путиным в 2018 году.
РБК 00:16