Лига чемпионов
RT на русском«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Аталантой» в матче ЛЧ
Английский «Манчестер Сити» и итальянская «Аталанта» сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч, проходивший на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершился со счётом 1:1. В составе гостей забил Рахим Стерлинг, у хозяев ответил Марко Пашалич.
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Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Шоу-бизнес
«Афродита!» Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде
Артистка устроила, например, фотосессию в воде, надев воздушное розовое платье.
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
Здоровье
Минздрав уточнил критерии появления на свет детей
Поправки Минздрава касаются первого критерия: ранее отдельно перечислялся срок беременности (22 недели и более), отдельно — вес ребёнка (500 грамм и более).
Общество
Названа самая закредитованная группа россиян
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Наука
Бессонная ночь заставила префронтальную кору повысить тревожность
Оказалось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга, отвечающими за обработку эмоций.
Футбол
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После четырех туров в группе А лидирует «ПСЖ» (12 очков), за которым следуют «Реал» (7), «Брюгге» (2) и «Галатасарай» (1). Лига чемпионов.
Экономика
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По сообщению главы Башкирии Радия Хабирова, в 2020 году бюджетникам направят на 1,6 млрд рублей больше на зарплату, чем в текущем году.
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
Футбол
Представлен официальный мяч Евро-2020
Компания Adidas представила официальный матч чемпионата Европы 2020 года.
Театры
«Ревизор» возвращается в «Табакерку»
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Авто
Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX
Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
Происшествия
Против осуждённого экс-мэра Владивостока возбудили новое дело
Апелляция оставила в силе 15 лет для экс-мэра Пушкарева Это привело к тому, что компания завышала цены на свои услуги и в итоге получила доход в размере более 54 млн руб. от обслуживания и ремонта автобусов за счет бюджета Владивостока.
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Шоу-бизнес
У 19-летней дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова, дочь телеведущей Ларисы Гузеевой, рассказала в соцсетях, что у нее вновь нашли опухоль.
Здоровье
Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает сытость и бодрость
Диетологи утверждают, что для хорошего самочувствия нужно завтракать ежедневно и рассказали о том, какой завтрак принесет сытость и бодрость.
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Общество
У члена Либертарианской партии России Светова прошли обыски
По словам адвоката Светова Михаила Бирюкова, обыск проведён в рамках уголовного дела, возбуждённого «по факту публикации поста в Instagram в 2012 году».
Экономика
Социальные доплаты введут для пенсионеров в Псковской области
Депутаты в Псковской области утвердили понятие «региональная социальная доплата к пенсии».
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Политика
Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту
Эк-депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался в киевском аэропорту Борисполь с представителем президента Украины в кабинете министров, руководителем парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусом.
Происшествия
В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката
В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
Здоровье