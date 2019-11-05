Английский «Манчестер Сити» и итальянская «Аталанта» сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч, проходивший на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, завершился со счётом 1:1. В составе гостей забил Рахим Стерлинг, у хозяев ответил Марко Пашалич.

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Аталантой» в матче ЛЧ

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