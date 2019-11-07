Лига чемпионов
Евро-футбол.руВ воротах «Манчестер Сити» играет защитник Уокер
Хотя у «горожан» оставалась одна замена, в резерве третьего голкипера не было. Пауза затянулась до неприличия, и в рамках встал защитник Кайл Уокер, который вышел на поле вместо Рияда Мареза.
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Футбол
Хонда подписал контракт с «Витессом» Слуцкого
Полузащитник Кейсуке Хонда стал игроком «Витесса». Соглашение 33-летнего японца рассчитано до конца нынешнего сезона.
Sports.ru 09:37
Спорт
ARD: Россия не предоставила ВАДА все ответы
Журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт в своем Twitter сообщил, что Россия предоставила не все ответы на вопросы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по поводу несоответствия данных московской лаборатории и имеющейся у организации копией базы данных, полученной от информаторов.
Спорт-Экспресс вчера в 09:25
Космос
«Вояджер-2» передал сообщение из межзвёздного пространства
Парламентская газета вчера в 04:54
Происшествия
Под Киевом совершено покушение на бизнесмена
Коммерсантъ 19:18
Армия и оружие
Подлодка США с 154 ракетами начала слежение за ВМФ России
Американская атомная подводная лодка USS Florida начала слежение за российским военным флотом в восточной части Средиземноморья, заявил телеканалу ABC заместитель командующего 6-го оперативного флота ВМС США контр-адмирал Уильям Хьюстон.
Московский Комсомолец вчера в 07:18
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов рассказал о сильном избиении при задержании
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей Забайкалья, рассказал, что его избили при задержании.
Lenta.ru 09:23
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда 09:38
Общество
РБК: МВД хочет заглушить сотовую связь в тюрьмах
Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов сообщил изданию, что комиссия изучила несколько вариантов блокировки сигналов связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
Daily Storm 00:57
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Сбербанк снизил ставки по вкладам, следует из информации на сайте банка, максимальная ставка по обычным вкладам теперь составляет 4,65%.
Rambler News Service 09:58
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
РИА Новости 13:57
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Единоборства
Харди не разрешат использовать ингалятор в бою с Волковым
Американский боец Грэг Харди не получит возможности использовать ингалятор в предстоящем бою с Александром Волковым.
Матч ТВ 19:40
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости 19:34
Космос
В «мертвой зоне» звезды-красного гиганта нашли газовую экзопланету
Газовая планета, чья масса примерно в 8,2 раза превышает массу Юпитера, вращается вокруг звезды-красного гиганта HD 203949.
МИР 24 вчера в 07:41
Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Общество
Конституционный суд отменил запрет митингов на главной площади Коми
Конституционный суд России снял установленный местным законом республики Коми запрет на проведение митингов, сообщает местный портал КомиОнлайн.
Газета.Ru 08:47
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Авто
Самую дорогую Chevrolet Niva продают в России
В Тюмени выставили на продажу уникальную Chevrolet Niva. За внедорожник, переделанный в огромный рамный вездеход, просят 1,2 млн рублей.
Автоновости дня 07:22
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Экономика
ВТБ собрал половину долгов «Мечела»
Самую жесткую позицию занимал Сбербанк: если к лету 2015 года ВТБ и Газпромбанк согласились реструктурировать долг «Мечела», то глава Сбербанка Герман Греф до апреля 2016 года продолжал публично критиковать владельца компании Игоря Зюзина и настаивать на получении контроля над компанией.
РБК 16:00
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Здоровье
Минздрав уточнил критерии появления на свет детей
Поправки Минздрава касаются первого критерия: ранее отдельно перечислялся срок беременности (22 недели и более), отдельно — вес ребёнка (500 грамм и более).
Парламентская газета 16:57
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые рассказала о пережитом домашнем насилии
Как рассказала звезда, в своё время, когда она переживала домашнее насилие, она боялась кому-то об этом рассказывать, поскольку ей было стыдно.
Bimru.ru 02:41
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Здоровье
Онкологи назвали основные симптомы рака печени
Специалисты центра Исследования рака Великобритании рассказали, что слишком быстрое насыщение во время еды может указывать на развитие рака печени.
Известия 14:46