Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент

Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
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Тюрингия
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