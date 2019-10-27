Политика
Российская газетаВ воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент
Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:31, Ашберн
Армия и оружие
США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis
Политика
Нацполиция сообщила о разоружении нацистов в Золотом
Напомним, в субботу, 26 октября, Зеленский приехал в оккупированное украинскими нацистами село Золотое, чтобы поговорить с обосновавшимися там украинскими нацистами, срывающими разведение войск.
Футбол
«Балтика» в меньшинстве удержала ничью с «Торпедо» в Калининграде
Футболисты "Балтики" сыграли вничью с московским "Торпедо" в 20-м туре ФНЛ.
Автоспорт
Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Мексики "Формулы-1".
Политика
Захарова: угрозы срыва развода сил доказывают вину националистов в блокировании «Минска-2»
Угрозы, направленные на срыв планируемого разведения войск на юго-востоке Украины, подтверждают вину националистов в несоблюдении Минских договоренностей.
Игры
Выход второй части The Last of Us отложили
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Армия и оружие
Ирак располагает сведениями о гибели аль-Багдади
Ирак располагает сведениями о гибели главаря группировки террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, двух его жен и сопровождающего, заявил РИА «Новости» высокопоставленный источник в иракской разведке.
Футбол
Бакаев признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Спартак»
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев признан лучшим игроком матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом» (3:0).
Авто
Составили топ-5 самых бюджетных автомобилей в России в октябре
Общество
В Барселоне вновь начались беспорядки
В Барселоне произошли новые столкновения между участниками акции протеста, выступающими за независимость Каталонии и сотрудниками правоохранительных органов.
Общество
Мария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
Происшествия
Летевший из Турции в Россию россиянин умер в самолете
Россиянин, который перенес инсульт на отдыхе в Турции, скончался по дороге на родину.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Энергетика
Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову
Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.
Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Происшествия
Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре
Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Фигурное катание
Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
Космос
Американский космоплан вернулся с секретной миссии
На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Наука
От алкоголизма защитит высшее образование
Британские ученые установили, что четыре года, которые человек тратит на дополнительное образование, сокращает предрасположенность к спиртным напиткам на 50%.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
Армия и оружие
Эксперт объяснил, зачем Трампу фейк об уничтожении аль-Багдади
По словам Трампа, военные США нанесли удар по дому, в котором якобы находился аль-Багдади.
Наука
Крысы научились водить автомобили, и это помогло им снять стресс
Общество
В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров
В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Гаджеты
Samsung утвердила дизайн и характеристики Samsung Galaxy S11
Инсайдер, который неоднократно подтверждал, что у него есть свои источники в Samsung, сообщил, что южнокорейская компания наконец определилась с дизайном и характеристиками нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S11.