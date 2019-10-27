Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.

В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент

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