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Российская газета
Российская газета

В восьми регионах страны зафиксирован рост потребительской активности

В восьми регионах страны зафиксирован рост потребительской активности. Это значит, что за год траты граждан там не только не уменьшились, но и увеличились, что свидетельствует либо о росте доходов, либо об изменении модели потребительского поведения.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Рейтинг регионов по динамике потребительского спроса

В самый тяжелый период эпидемии, который растянулся с апреля по июль, россияне сократили свои расходы в среднем на четыре тысячи рублей.
РИА Новости17:00
Подробнее о событии
Российская газета

В восьми регионах страны зафиксирован рост потребительской активности

Российская газета03:46
ПРАЙМ

Определена глубина падения потребительского спроса в России

ПРАЙМ04:08
Lenta.ru

Определена глубина падения потребительского спроса в России

Lenta.ru03:13
БИЗНЕС Online

Потребительский спрос в Татарстане упал более чем на 8%

БИЗНЕС Online03:17
Коммерсантъ

«РИА Новости»: потребительский спрос в первом полугодии вырос в восьми регионах

Коммерсантъ00:54
Европейско-Азиатские новости

Свердловчане в пандемию стали экономить, а челябинцы тратят больше: цифры регионов Урала

Европейско-Азиатские новости23:00
РИА Новости

Рейтинг регионов по динамике потребительского спроса

РИА Новости17:00

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Освобождены обвиняемые в хищениях миллиардов

Освобождены обвиняемые в хищениях миллиардов Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд, к большому неудовольствию следствия и прокуратуры, прямо в зале заседания освободил из СИЗО двух бывших топ-менеджеров банка "БФГ-Кредит", обвиняемых в многомиллиардных хищениях.
Коммерсантъвчера в 15:17
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Путин поручил доложить о выпуске облигаций для развития строительства

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря доложить по вопросу выпуска инфраструктурных облигаций для развития жилищного и транспортного строительства, говорится в перечне поручений, опубликованный на сайте Кремля.
РИА Новости03:06
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