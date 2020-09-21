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Российская газета
Российская газета

В восьми регионах страны зафиксирован рост потребительской активности

В восьми регионах страны зафиксирован рост потребительской активности. Это значит, что за год траты граждан там не только не уменьшились, но и увеличились, что свидетельствует либо о росте доходов, либо об изменении модели потребительского поведения.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Рейтинг регионов по динамике потребительского спроса

За первые шесть месяцев 2020 года потребительский спрос вырос только в восьми регионах. В двух субъектах Федерации он остался неизменным, а в оставшихся 75 — упал.
РИА Новости17:00
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Аргументы и Факты

За первые семь месяцев 2020 года потребительский спрос в РФ упал на 6,7%

Аргументы и Факты04:29
Российская газета

В восьми регионах страны зафиксирован рост потребительской активности

Российская газета03:46
БИЗНЕС Online

Потребительский спрос в Татарстане упал более чем на 8%

БИЗНЕС Online03:17
Lenta.ru

Определена глубина падения потребительского спроса в России

Lenta.ru03:13
ПРАЙМ

Определена глубина падения потребительского спроса в России

ПРАЙМ04:08
Коммерсантъ

«РИА Новости»: потребительский спрос в первом полугодии вырос в восьми регионах

Коммерсантъ00:54
РИА Новости

Рейтинг регионов по динамике потребительского спроса

РИА Новости17:00

Москва в полтора раза увеличила объемы выдачи льготной ипотеки

Накануне Виталий Мутко, глава компании ДОМ.РФ, выступающей оператором льготной ипотечной программы, написал в своем инстаграмме, что сумма выданных ипотечных кредитов по программе превысила 500 млрд рублей.
Интерфакс03:25

В России начались испытания китайской вакцины от коронавируса

Первая группа добровольцев в Москве сделала прививку китайской вакциной от коронавируса в ходе третьей фазы ее клинических испытаний, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Петровакс».
Ведомости03:21
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В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская процессуально и по существу раскритиковала проект федерального закона, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБК04:15

Банки создают альтернативу займам до получки

Банки создают альтернативу займам до получки Альфа-банк запустил инновационный для российского банковского рынка продукт, который позволяет в рамках зарплатного проекта выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно.
Коммерсантъ01:02
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании «Латвийская железная дорога» Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране по причине того, что РФ перенаправила товаропоток в собственные порты.
Моя Москва.онлайнвчера в 02:50
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Пациенты с гемофилией пожаловались Мишустину на перебои с лекарствами

Что случилось Пациенты с гемофилией столкнулись с проблемой в обеспечении необходимыми жизненно важными препаратами, об этом говорится в письме (есть у РБК) президента Всероссийского общества гемофилии Юрия Жулева, адресованном главе правительства Михаилу Мишустину.
РБК04:08
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Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.
Lenta.ru21:56
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