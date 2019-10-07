Футбол
Rostov gazetaМамаев заявил, что в восторге от ФК «Ростов»
Новый игрок футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев заявил, что оказался в восторге от команды, говорится в интервью с его женой Аланой. Девушка спросила у супруга, как ему новый клуб. Мамаев рассказал, что в клубе воцарилась семейная обстановка.
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Вторая часть интервью Мамаева: на «Краснодар» не обижен, передал привет друзьям с неволи
Sports.ruвчера в 17:49
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