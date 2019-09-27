Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет. Об этом ТАСС сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер.

с чего всё началось

Это правда. К сожалению, эта катастрофа нас навестила. Умер утром после продолжительной болезни, у него было второе воспаление легких.

В возрасте 85 лет сегодня, 28 сентября, скончался известный советский и российский режиссер театра и кино, актёр, сценарист, педагог, литератор и общественный деятель Марк Захаров. Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве.

В возрасте 85 лет умер режиссер Марк Захаров

Политика После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.

Армия и оружие США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.

Общество Шнуров ответил стихом на запрет курить на балконах Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал новые правила, запрещающие курить и жарить шашлыки на балконах.

Политика Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.

Происшествия В ДТП на трассе в Тамбовской области погибли четыре человека Два автомобиля столкнулись на трассе Р-22 Каспий в Тамбовской области, 4 человека погибли, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.

Политика Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.

Футбол Златан Ибрагимович бросил вызов Новаку Джоковичу Футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле фильма "Матрица" в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Происшествия В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.

Происшествия Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.

Происшествия Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.

Космос Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.

Шоу-бизнес Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.

Автоспорт Корреа переведен в больницу в Лондоне для проведения операции на ноге Американский гонщик "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, выступающий за команду Sauber Junior Team, будет переведен в лондонскую больницу для проведения ортопедической операции.

Космос Луна может быть «ловушкой» для инопланетной жизни Луна может представлять собой гигантскую "ловушку" для органики, среди которой могут быть следы инопланетной жизни.

Общество Астрономы предупредили о магнитной буре в выходные Магнитная буря обрушится на Землю в выходные 28 и 29 сентября.

Общество Проекты участников конкурса «Цифровой прорыв» направят в регионы По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта.

Политика В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.

Технологии Суверенный интернет включили на Урале Интернет-цензура пришла на Урал Несмотря на то, что установка оборудования проходила по-тихому, об этом узнало издание РБК.

Политика Губернатор назвал фамилию второго сенатора от Волгоградской области Напомним, что ранее сенатором от исполнительной власти Волгоградской области губернатор назначил бывшего председателя облдумы Николая Семисотова.