Театры
REGNUMВ возрасте 85 лет умер режиссер Марк Захаров
В возрасте 85 лет сегодня, 28 сентября, скончался известный советский и российский режиссер театра и кино, актёр, сценарист, педагог, литератор и общественный деятель Марк Захаров. Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве.
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Это правда. К сожалению, эта катастрофа нас навестила. Умер утром после продолжительной болезни, у него было второе воспаление легких.
— Марк Варшавер, актёрРБК 05:22
с чего всё началось
Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет. Об этом ТАСС сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер.ТАСС05:36
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Происшествия
СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом приехавшего на вызов врача скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:02
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Армия и оружие
США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot
Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.
RT на русском 26 сентября в 15:02
Общество
Шнуров ответил стихом на запрет курить на балконах
Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал новые правила, запрещающие курить и жарить шашлыки на балконах.
URA.Ru 26 сентября в 09:29
Политика
Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
РИА Новости 04:04
Происшествия
В ДТП на трассе в Тамбовской области погибли четыре человека
Два автомобиля столкнулись на трассе Р-22 Каспий в Тамбовской области, 4 человека погибли, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
РИА Новости 03:13
Политика
Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы
Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.
ТАСС 03:08
Футбол
Златан Ибрагимович бросил вызов Новаку Джоковичу
Футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле фильма "Матрица" в своём микроблоге на сервисе Twitter.
GoTennis.ru вчера в 09:37
Происшествия
В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе
В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
РБК 01:26
Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
РИА Новости 04:12
Происшествия
Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту
Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.
REGNUM 04:49
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Музыка
Селин Дион смыла весь макияж и спела о своих недостатках в новом клипе
РИА Новости вчера в 04:25
Космос
Последняя ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запущена с космодрома Байконур.
Мойка78 25 сентября в 11:01
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»
Газета.Ru 26 сентября в 04:02
Шоу-бизнес
Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк
Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.
URA.Ru вчера в 07:24
Автоспорт
Корреа переведен в больницу в Лондоне для проведения операции на ноге
Американский гонщик "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, выступающий за команду Sauber Junior Team, будет переведен в лондонскую больницу для проведения ортопедической операции.
Газета.Ru 03:37
Космос
Луна может быть «ловушкой» для инопланетной жизни
Луна может представлять собой гигантскую "ловушку" для органики, среди которой могут быть следы инопланетной жизни.
Planet Today вчера в 08:44
Общество
Астрономы предупредили о магнитной буре в выходные
Магнитная буря обрушится на Землю в выходные 28 и 29 сентября.
Известия 25 сентября в 08:09
Общество
Проекты участников конкурса «Цифровой прорыв» направят в регионы
По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта.
ТАСС вчера в 09:11
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.
Известия 02:14
Технологии
Суверенный интернет включили на Урале
Интернет-цензура пришла на Урал Несмотря на то, что установка оборудования проходила по-тихому, об этом узнало издание РБК.
Crypto-news вчера в 08:00
Происшествия
В Башкирии школьники-живодеры зверски убили 10 щенят
ToDay News Ufa 02:17
Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Коммерсантъ вчера в 09:13
Политика
Губернатор назвал фамилию второго сенатора от Волгоградской области
Напомним, что ранее сенатором от исполнительной власти Волгоградской области губернатор назначил бывшего председателя облдумы Николая Семисотова.
Высота 102 04:54
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» привезли на лечение в Краснодар
В Краснодар из США прилетела полугодовалая Луна Феннер, которую СМИ называли девочкой с «маской Бэтмена».
Инфо24 вчера в 07:08
Политика
В США призвали не пускать Россию на Луну
«Чем больше России и Китаю потребуется времени, чтобы занять пилотируемый плацдарм на Луне, тем легче США отстаивать там собственные интересы и, в конечном итоге, в других местах Солнечной системы», — заключает Динерман.
Lenta.ru 04:53