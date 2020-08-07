Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

РБК7 августа в 05:27
ТАСС

Плата за коммунальные услуги во II полугодии вырастет не более чем на 4%

ТАСС6 августа в 13:19
Lenta.ru

Раскрыты масштабы подорожания услуг ЖКХ в России

Lenta.ru7 августа в 02:58
Республика Татарстан

Плата за коммуналку во втором полугодии вырастет не более чем на 4%

Республика Татарстан6 августа в 13:27
URA.Ru

В России опять подорожают коммунальные услуги

URA.Ru7 августа в 04:25
ПРАЙМ

ФАС: ЖКХ в России подорожает во II полугодии не более чем на 4%

ПРАЙМ6 августа в 12:53
Курьер. Среда. Бердск

Как не переплачивать за коммунальные услуги с 1 июля 2020 года?

Курьер. Среда. Бердск6 августа в 04:42

Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Первый президент Украины, глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске Леонид Кравчук назвал 4 способа добиться полного прекращения огня в Донбассе.
Моя Москва.онлайнвчера в 13:31
31

Трамп подписал указ о запрете TikTok в США

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым предусмотрено установление запрета на проведение сделок с китайским интернет-гигантом Tencent и его дочерними компаниями, касающихся социальной сети WeChat, которой он владеет.
Страна Советов on-lineвчера в 12:10
394

Зеленский пообещал не допустить вмешательства Украины в выборы в США

7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия пыталась вмешаться в американские выборы с помощью депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача.
РБК17:16
44

Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса SFTS

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не увидел повода для беспокойства из-за новой острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о распространении которой ранее заявили в Китае.
РБК19:00
45