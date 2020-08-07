Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии
Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.В источнике
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