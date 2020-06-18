В Казахстане в ближайшие выходные, 20-21 июня, усилят карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает Sputnik Казахстан. Власти заявили, что в ряде регионов наблюдается рост заболеваемости.

В Казахстане усилят карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

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