Здоровье
Lenta.ruВ Казахстане усилят карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
В Казахстане в ближайшие выходные, 20-21 июня, усилят карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает Sputnik Казахстан. Власти заявили, что в ряде регионов наблюдается рост заболеваемости.
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Футбол
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов перевез cемью в Казань
Татар-информ 03:43
Происшествия
В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек
В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
Экономика
В правительстве опровергли обсуждение повышения НДФЛ для богатых
Позже "Известия" сообщили со ссылкой уже не свои источники, что в правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей.
Российская газета 03:13
Политика
Виктория Нуланд: санкции США больше не впечатляют Кремль
Экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд порекомендовала американским властям активно наращивать влияние на Москву.
Телеканал 360° вчера в 09:15
Политика
Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции
Верховный суд России возвратил административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
Спорт
Продажи Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий
Игромания.ру 16 июня в 09:57
Происшествия
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Российская газета 02:14
Армия и оружие
На границе Индии и Китая впервые почти за полвека погибли военные
Боюсь, это началось на местном уровне, и после этого и Индия, и Китай стали туда подтягивать вооруженные силы, а столкновение само было — вроде как бы драка.
BFM.ru вчера в 13:53
Общество
Россияне подвели итоги работы на удаленке
Российские работодатели и работники подвели итоги работы в удаленном режиме во время самоизоляции.
Lenta.ru 01:38
Общество
Хоккеист Дацюк пришел на службу в захваченный храм на Урале
Известия вчера в 09:05
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в России
Дневная температура в центре Европейской части России снизится на10 градусов по сравнению с показателями в середине текущей недели, а Урал и некоторые регионы Сибири ожидают холодные аномалии.
Известия 00:40
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в России умерли из-за коронавирусной инфекции, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
RT на русском 04:25
Политика
Рада отказалась утвердить программу правительства Шмыгаля
Верховная рада отказалась утвердить доработанную программу кабмина во главе с премьером Денисом Шмыгалем.
РИА Новости 04:16
Кино
Еж, Косуля и Барсук. В мультфильме «Ну, погоди» появились новые герои
Территория новостей 04:24
Происшествия
К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании
К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
Происшествия
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»
Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости вчера в 03:35
Общество
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию
Газета.Ru вчера в 09:18
Общество
COVID-19: прирост заболевших вернулся к апрельским показателям
По данным оперативного штаба на 18 июня, за последние сутки в России выявлено 7 790 новых заболевших COVID-19.
Вести.Ru 04:06
Общество
Назарбаев заразился коронавирусом
Нур-Султан, 18 июня 2020, 10:37 — REGNUM Тест на коронавирус первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева показал положительный результат, сообщили 18 июня в пресс-службе бывшего главы государства.
REGNUM 03:37
Общество
Школьники узнают результаты ЕГЭ не позднее 15 августа
Все результаты ЕГЭ будут опубликованы не позднее 15 августа, передает РИА "Новости" слова врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.
Газета.Ru 04:11
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп хотел узнать, является ли Финляндия частью России, заявляет в своей книге экс-советник американского лидера Джон Болтон.
Газета.Ru 03:46
Общество
Попова оценила вероятность начала учебного года в школах с 1 сентября
«Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть в том, что, да, в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объёме получать удовольствие от учебного процесса», — сказала глава Роспотребнадзора.
RT на русском вчера в 21:01
Футбол
«Наполи» по пенальти победил «Ювентус» и стал обладателем Кубка Италии
"Наполи" в серии пенальти одержал победу над туринским "Ювентусом" в финальном матче Кубка Италии по футболу и завоевал трофей.
РИА Новости вчера в 17:18
Фигурное катание
Роднина прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделился мнением о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
ProstoProSport 16 июня в 13:20
Происшествия
Известный российский философ покончил с собой
Известный российский философ, исследователь теории диалектики и социальной философии Лев Науменко покончил с собой на 87-м году жизни из-за старости.
Lenta.ru 04:10
Шоу-бизнес
Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце
Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
ФАН 16 июня в 08:15
Здоровье
В Иркутской области зафиксирован резкий рост внебольничной пневмонии
Минздрав Иркутской области фиксирует резкий рост заболеваемостью внебольничной пневмонией на территории региона.
ИркСиб вчера в 22:11
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 16 июня в 09:21
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Бывший председатель правления организации Бабарико, баллотирующийся в президенты республики, процессуального статуса в деле не имеет.
Известия 04:17
Общество
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Китайские врачи назвали главными симптомами коронавирусной инфекции у детей лихорадку, диарею и рвоту.
РИА Новости вчера в 19:56