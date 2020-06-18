Общество
REGNUMВ Казахстане временно усилят карантин
Нур-Султан, 18 июня 2020, 10:52 — REGNUM В нескольких городах Казахстана приостановят деятельность торгово-развлекательных центров из-за осложнения эпидемиологической ситуации, сообщили 18 июня в пресс-службе правительства республики.
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Путешествия
Туристов пустят в санатории только с тремя справками
Ломидзе предупредила, что без этих справок туристов могут «развернуть» уже в аэропорту, а «санаторий несет уголовную ответственность, если он заселяет туриста даже без одной из этих справок».
Новые Известия вчера в 00:48
Космос
На МКС обнаружили источник токсичного бензола
Российская газета вчера в 19:30
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Кино
Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану
Американская актриса Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме чилийского режиссёра Пабло Ларраина.
News.ru 03:36
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Общество
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
Происшествия
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева устроил пьяное ДТП в Москве.
Российская газета 02:14
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
Общество
В Краснодарском крае снимают карантин
Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
Экономика
Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан
Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год.
Газета.Ru 02:58
Политика
Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции
Верховный суд отказался принять иск Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
РБК 05:02
Происшествия
В Саратовской области скончался ещё один пациент с коронавирусом
Всего на 16 июня количество скончавшихся от последствий инфицирования коронавирусом составляет в Саратовской области 39 человек.
REGNUM 16 июня в 07:32
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 16 июня в 05:40
Футбол
«Челси» объявил о переходе Тимо Вернера
Газета.Ru 05:23
Общество
На Россию надвигается похолодание
Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Вести.Ru вчера в 23:21
Происшествия
В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате
«Произошло обрушение реконструируемого перехода между двумя зданиями на площади 40 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
RT на русском 05:34
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 16 июня в 18:21
Общество
В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19
Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
Lenta.ru 05:53
Общество
Названы главные симптомы коронавируса у детей
Китайские врачи назвали главными симптомами коронавирусной инфекции у детей лихорадку, диарею и рвоту.
РИА Новости вчера в 19:56
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева хранит платье с первого свидания с Павлом Волей
В своем микроблоге девушка поделилась архивным фото в коротком платье с мелким принтом и белоснежным воротником.
Srnsk 03:07
Экономика
Кабмин выделит на выплаты медикам ещё более 1 млрд рублей
Правительство России направит ещё более 1 млрд рублей на президентские выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией.
RT на русском 05:30
Шоу-бизнес
Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
Интернет
В браузере Google Chrome нашли множество уязвимостей
Специалисты по кибербезопасности обнаружили 32 миллиона вредоносных расширений для веб-браузера Google Chrome.
Российская газета 03:23
Авто
Mercedes обновил седан и универсал AMG E 63
Вскоре после появления обновленного Mercedes-Benz E-Class и более мощной модели E53 AMG на свет появился «король» линейки E-Class.
32CARS.ru 01:20
Авто
Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения
Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня вчера в 01:36
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
Технологии
Дуров призвал бороться с Google и Apple
Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52