Общество

REGNUMREGNUMВ Казахстане временно усилят карантин

Нур-Султан, 18 июня 2020, 10:52 — REGNUM В нескольких городах Казахстана приостановят деятельность торгово-развлекательных центров из-за осложнения эпидемиологической ситуации, сообщили 18 июня в пресс-службе правительства республики.
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В Казахстане усилят карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Lenta.ru04:13

Общественные места закроют в шести городах Казахстана

ФАН04:00

В шести городах Казахстана 20-21 июня закроют общественные места

ТАСС02:37

В выходные в Казахстане закроют ТРЦ, базары, парки, туристические зоны

Евразия Daily03:48

В Казахстане из-за коронавируса закроют общественные места

Общественная служба новостей03:25

В крупных городах Казахстана решили усилить карантин

Фергана03:03

В Казахстане временно усилят карантин

REGNUM03:52
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Путешествия

Туристов пустят в санатории только с тремя справками

Ломидзе предупредила, что без этих справок туристов могут «развернуть» уже в аэропорту, а «санаторий несет уголовную ответственность, если он заселяет туриста даже без одной из этих справок».
Новые Известия вчера в 00:48
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Космос

На МКС обнаружили источник токсичного бензола

Российская газета вчера в 19:30
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Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
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Кино

Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану

Американская актриса Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме чилийского режиссёра Пабло Ларраина.
News.ru 03:36
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Общество

В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
3,7K
Общество

Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
14
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
5,4K
Общество

У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
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Происшествия

Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева устроил пьяное ДТП в Москве.
Российская газета 02:14
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Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
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Общество

В Краснодарском крае снимают карантин

Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
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Экономика

Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан

Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год.
Газета.Ru 02:58
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Политика

Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции

Верховный суд отказался принять иск Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
РБК 05:02
6,5K
Происшествия

В Саратовской области скончался ещё один пациент с коронавирусом

Всего на 16 июня количество скончавшихся от последствий инфицирования коронавирусом составляет в Саратовской области 39 человек.
REGNUM 16 июня в 07:32
18
Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 16 июня в 05:40
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Футбол

«Челси» объявил о переходе Тимо Вернера

Газета.Ru 05:23
Общество

На Россию надвигается похолодание

Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Происшествия

В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате

«Произошло обрушение реконструируемого перехода между двумя зданиями на площади 40 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
RT на русском 05:34
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 16 июня в 18:21
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Общество

В Петербурге не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19

Система здравоохранения Санкт-Петербурга перегружена, в городе не осталось больниц для перепрофилирования под COVID-19.
Lenta.ru 05:53
5
Общество

Названы главные симптомы коронавируса у детей

Китайские врачи назвали главными симптомами коронавирусной инфекции у детей лихорадку, диарею и рвоту.
РИА Новости вчера в 19:56
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Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева хранит платье с первого свидания с Павлом Волей

В своем микроблоге девушка поделилась архивным фото в коротком платье с мелким принтом и белоснежным воротником.
Srnsk 03:07
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Экономика

Кабмин выделит на выплаты медикам ещё более 1 млрд рублей

Правительство России направит ещё более 1 млрд рублей на президентские выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией.
RT на русском 05:30
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Шоу-бизнес

Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости 04:35
3
Интернет

В браузере Google Chrome нашли множество уязвимостей

Специалисты по кибербезопасности обнаружили 32 миллиона вредоносных расширений для веб-браузера Google Chrome.
Российская газета 03:23
Авто

Mercedes обновил седан и универсал AMG E 63

Вскоре после появления обновленного Mercedes-Benz E-Class и более мощной модели E53 AMG на свет появился «король» линейки E-Class.
32CARS.ru 01:20
1
Авто

Mazda представила пикап Mazda BT-50 нового поколения

Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня вчера в 01:36
18
Экономика

В США предсказали крах доллара в следующем году

Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
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Технологии

Дуров призвал бороться с Google и Apple

Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
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Как работают Яндекс.Новости?
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Город областного подчинения на западе Павлодарской области, Казахстан. Расположен в 132 км к юго-западу от города Павлодара.
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Казахстан
Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Площадь территории - 2 724 902 км². Население, по оценке государственного комитета по статистике на 1 апреля 2020 года, составляет 18 690 200 человек. Плотность населения является одной из самых низких: менее 6 человек на квадратный километр. Столица - Нур-Султан. Крупнейший город с населением более 1,8 млн человек - Алма-Ата. Занимает 9-е место в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ, 42-е - по объёму ВВП по ППС и 64-е - по численности населения.
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