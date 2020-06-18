Нур-Султан, 18 июня 2020, 10:52 — REGNUM В нескольких городах Казахстана приостановят деятельность торгово-развлекательных центров из-за осложнения эпидемиологической ситуации, сообщили 18 июня в пресс-службе правительства республики.

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Экономика Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год. 4,3K

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