Около ста трупов собак и кошек с перерезанным горлом обнаружили зоозащитники в контейнере на территории пункта передержки животных в Якутске. Об этом сообщил в соцсетях фонд защиты животных "Белый Бим". По информации волонтеров, в пункте передержки содержалось более двухсот животных.

В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек

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