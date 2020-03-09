Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек

Около ста трупов собак и кошек с перерезанным горлом обнаружили зоозащитники в контейнере на территории пункта передержки животных в Якутске. Об этом сообщил в соцсетях фонд защиты животных "Белый Бим". По информации волонтеров, в пункте передержки содержалось более двухсот животных.
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