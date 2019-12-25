Экономика

Боровичские ВедомостиБоровичские ВедомостиВ январе у неработающих пенсионеров повысятся пенсии

С января страховые пенсий неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6%. Повысятся страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Средний размер увеличения страховой пенсии по старости составит 1000 рублей.
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Как вырастут пенсии с 1 января в Новосибирске

Московский Комсомолецвчера в 04:22

В алтайском ПФР рассказали, какую прибавку получат пенсионеры с 1 января

Алтапресс23 декабря в 20:54

Более 350 тысяч неработающих пенсионеров Вологодчины получат повышенную страховую пенсию

Медиа-Центр 35media.ru24 декабря в 02:35

В Приамурье после Нового года увеличатся пенсии и маткапитал

ИА Порт Амур24 декабря в 00:44

В ПФР рассказали об изменениях в 2020 году

Сибирские Новости23 декабря в 23:50

На сколько увеличат пенсию неработающим алтайским пенсионерам с 1 января

Толк23 декабря в 23:04

Региональное отделение ПФР информирует об индексации страховых пенсий с 1 января 2020 года

Псковская Лента Новостей24 декабря в 02:43
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Общество

Представитель Батуриной прокомментировал уголовное дело против нее

РИА Новости 12:54
Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

Коммерсантъ 09:00
Политика

Зеленский уволил бывшего главу СБУ с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака с военной службы.
Газета.Ru 13:15
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК вчера в 06:12
Здоровье

Анонсировано строительство центра ядерной медицины в Пензе

В 2020 году в Пензе начнется строительство центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ КТ) для ранней диагностики онкозаболеваний в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».
Lenta.ru 09:23
Общество

Роспотребнадзор дал советы, как встретить Новый год без вреда здоровью

Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив своему здоровью.
REGNUM 00:36
Шоу-бизнес

Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Известный актёр Иван Охлобыстин ответил на слова телеведущей и модели Алёны Водонаевой, призвавшей россиянок «не рожать рабов».
News.ru 14:31
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 04:14
Происшествия

Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм

В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож.
Интерфакс 08:49
Космос

На фотографиях с Марса разглядели ракушку

На фотографиях с Марса, сделанных марсоходами, рассмотрели настоящую, совсем как на Земле, ракушку.
Комсомольская правда вчера в 05:02
Экономика

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

"Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам представитель "Газпрома".
ТАСС 11:48
Происшествия

Полиция проверит заявления жителя Омска о подброшенных ему наркотиках

Начальник УМВД по Омской области поручил проверить информацию подозреваемого в распространении наркотиков жителя Омска о том, что зелье ему якобы подбросили сотрудники Росгвардии, сообщил РИА Новости в среду представитель главка.
РИА Новости 25 декабря в 02:49
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
РБК вчера в 19:39
Футбол

Кулушевски признан лучшим игроком месяца в Серии А

Итальянская ассоциация футболистов признала полузащитника «Аталанты» Деяна Кулушевски, выступающего на правах аренды в «Парме», лучшим игроком декабря в Серии А.Кулушевски в текущем месяце сыграл во всех четырех матчах «Пармы» в чемпионате Италии.
Soccer.ru 09:35
Политика

США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

Компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать санкций США, если они прекратят работы до 20 января 2020 года.
Lenta.ru 12:41
Общество

Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его

В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Российская газета 12:32
Фигурное катание

Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России

Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.
Российская газета 08:41
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Политика

Рогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков

Сокращение плана произошло «прежде всего» из-за того, что OneWeb не предоставила свои спутники из-за их «неготовности», сказал Рогозин (цитата по ТАСС).
РБК 13:17
Политика

Германия отказала Украине в военной помощи

Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
РИА Новости 14:10
Политика

Стали известны сроки окончания строительства «Северного потока-2»

Компания Allseas прервала укладку труб "Северного потока-2", после того как в США приняли пакет санкций против иностранных компаний, участвующих в реализации российских энергопроектов.
Утро.ru вчера в 05:58
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области

Погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 11:56
Армия и оружие

Армия Хафтара объявила о захвате старого аэропорта Триполи

Контроль над старым аэропортом Триполи и прилегающими территориями заняла Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает 27 декабря телеканал Al Arabiya, ссылаясь на заявление командования ЛНА.
Красная весна 13:36
Политика

Путин и Лукашенко могут созвониться до Нового года, заявил Песков

РИА Новости 14:33
Шоу-бизнес

«Шикарная принцесса»: Ирина Шейк обнажилась на берегу океана

Перед Новым годом супермодель отправилась к океану, где предстала во всей красе.
Комсомольская правда 09:50
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Коммерсантъ 02:27
Политика

Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
RT на русском 11:04
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
РИА Новости вчера в 16:44
Общество

Шарлотта в изумрудном пальто скопировала реверанс матери королеве

На службу герцогиня надела светлое пальто, а голову украсила изумрудной шапочкой. Довершили образ туфли и клатч этого же цвета.
Радио Комсомольская правда вчера в 09:30
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