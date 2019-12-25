Экономика
Боровичские ВедомостиВ январе у неработающих пенсионеров повысятся пенсии
С января страховые пенсий неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6%. Повысятся страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Средний размер увеличения страховой пенсии по старости составит 1000 рублей.
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Более 350 тысяч неработающих пенсионеров Вологодчины получат повышенную страховую пенсию
Медиа-Центр 35media.ru24 декабря в 02:35
Региональное отделение ПФР информирует об индексации страховых пенсий с 1 января 2020 года
Псковская Лента Новостей24 декабря в 02:43
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