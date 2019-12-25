Экономика
ТРК НикаНеработающим пенсионерам Калужской области проиндексируют пенсию
С 1 января 2020 года 213 тысяч неработающих калужских пенсионеров получат проиндексированную на 6,6% пенсию. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области Ирина Артемова.
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Региональное отделение ПФР информирует об индексации страховых пенсий с 1 января 2020 года
Псковская Лента Новостей24 декабря в 02:43
Более 350 тысяч неработающих пенсионеров Вологодчины получат повышенную страховую пенсию
Медиа-Центр 35media.ru24 декабря в 02:35
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Официально: Кому в Молдове пересмотрят пенсии в сторону резкого увеличения и как подать заявку на пересмотр
КП - Молдова25 декабря в 09:16
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Экономика
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