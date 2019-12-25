Экономика

Боровичские ВедомостиБоровичские ВедомостиВ январе у неработающих пенсионеров повысятся пенсии

С января страховые пенсий неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6%. Повысятся страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Средний размер увеличения страховой пенсии по старости составит 1000 рублей.
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Как вырастут пенсии с 1 января в Новосибирске

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В Приамурье после Нового года увеличатся пенсии и маткапитал

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В ПФР рассказали об изменениях в 2020 году

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В алтайском ПФР рассказали, какую прибавку получат пенсионеры с 1 января

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Стилист Сергей Зверев подал жалобу в ЕСПЧ в связи со штрафом за пикет

Шоумен Сергей Зверев обратился в ЕСПЧ в связи с полученным штрафом за пикет на Красной площади против строительства завода на Байкале.
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Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
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Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
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Терешкович проделала большую работу, представ сразу в нескольких образах.
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Происшествия

Число жертв крушения самолета в Казахстане увеличилось до 15

В результате авиакатастрофы погибли 15 пассажиров. 14 человек скончались на месте, еще один – в больнице.
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Общество

Батурину объявили в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
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Казахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией

25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен реверсом качать нефть в страну через Польшу, если с Россией не будут достигнуты договоренности в энергетической сфере, и он не скрывает своих намерений от Москвы.
Известия вчера в 07:19
Общество

Букмекерские конторы в России могут закрыться с 1 января

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов 24 декабря направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Орешкину, в котором предложил принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор из-за изменений нормативной правовой базы.
BFM.ru 09:22
Армия и оружие

Для российских Су-57 нашли покупателя

Lenta.ru 10:02
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Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
ТАСС 25 декабря в 16:11
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х

Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
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Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 10:43
Политика

Премьер Украины заявил, что переговоры по газу продолжаются

Сегодня Россия и Украина продолжают обсуждать газовое сотрудничество.
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В Android 11 могут снять ограничение в 4ГБ для записи видео

Если вы используете какой-либо современный флагман с ОС Android, например, Google Pixel 4, то при записи видео в разрешении 4K UHD вы получите около 12 минут непрерывной съемки, прежде чем приложение сохранит файл и создаст новый.
ГЛАС.RU 09:16
Политика

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности

Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
Вести.Ru 08:45
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье

Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
РБК вчера в 19:39
Шоу-бизнес

Пелагея подтвердила разрыв с хоккеистом Телегиным

Полина Смирнова (Пелагея) официально заявила о расставании с хоккеистом Иваном Телегиным.
Москва 24 вчера в 06:22
Экономика

«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд

«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных украинской компании по решению Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ 11:38
Армия и оружие

Названо главное достижение российской группировки войск в Сирии за год

«Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции "Источник мира", совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию», - сказал Чайко.
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Общество

Суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей НПО Лавочкина

Химкинский городской суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей из бюджета структуры «Роскосмоса» АО «НПО Лавочкина».
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Футбол

«Тоттенхэм» предложил «Реалу» купить Эриксена

Ранее издание Daily Mirror сообщало, что «Реал» готов продать Иско в «Челси» на 44 миллиона евро, чтобы купить Кристиана Эриксена.
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Общество

Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»

Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Российская газета вчера в 11:04
Политика

Украина попросила военную помощь у Германии и получила отказ

Германия отклонила просьбу Украины о предоставлении военной помощи.
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Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
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Политика

Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
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В Ухте обновилась городская больница

Созданы современные комфортные условия в "сердце" травматологического отделения – операционном блоке, после ремонта преобразился и весь третий этаж больницы, где находятся отделения неврологии и травматологии.
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Общество

В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
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Энергетика

Новак: РФ может выйти из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

Напомним, 1 июля страны ОПЕК+ согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти до марта следующего года.
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Происшествия

В Подмосковье школьница умерла при сдаче ГТО в бассейне

Газета.Ru 08:30
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Контейнеровоз врезался в набережную на Босфоре

Босфор перекрыли для судоходства из-за инцидента с контейнеровозом Songa Iridium, который врезался в набережную, сообщает DHA.
Вести.Ru 05:43
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