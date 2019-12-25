С января страховые пенсий неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6%. Повысятся страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Средний размер увеличения страховой пенсии по старости составит 1000 рублей.

В январе у неработающих пенсионеров повысятся пенсии

Общество Британский посол описал Россию тремя словами Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».

Общество Батурину объявили в розыск по делу о клевете Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.

Энергетика Казахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией 25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен реверсом качать нефть в страну через Польшу, если с Россией не будут достигнуты договоренности в энергетической сфере, и он не скрывает своих намерений от Москвы.

Общество Букмекерские конторы в России могут закрыться с 1 января Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов 24 декабря направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Орешкину, в котором предложил принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор из-за изменений нормативной правовой базы.

Гаджеты В Android 11 могут снять ограничение в 4ГБ для записи видео Если вы используете какой-либо современный флагман с ОС Android, например, Google Pixel 4, то при записи видео в разрешении 4K UHD вы получите около 12 минут непрерывной съемки, прежде чем приложение сохранит файл и создаст новый.

Политика Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.

Политика Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.

Армия и оружие Названо главное достижение российской группировки войск в Сирии за год «Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции "Источник мира", совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию», - сказал Чайко.

Футбол «Тоттенхэм» предложил «Реалу» купить Эриксена Ранее издание Daily Mirror сообщало, что «Реал» готов продать Иско в «Челси» на 44 миллиона евро, чтобы купить Кристиана Эриксена.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Политика Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.

Здоровье В Ухте обновилась городская больница Созданы современные комфортные условия в "сердце" травматологического отделения – операционном блоке, после ремонта преобразился и весь третий этаж больницы, где находятся отделения неврологии и травматологии.