Экономика

Боровичские ВедомостиБоровичские ВедомостиВ январе у неработающих пенсионеров повысятся пенсии

С января страховые пенсий неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6%. Повысятся страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Средний размер увеличения страховой пенсии по старости составит 1000 рублей.
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Российским пенсионерам приготовили подарок к Новому году

Primpress.ruвчера в 16:00

Повышения и прибавки. С 1 января изменится начисление пенсий

Life.ru23 декабря в 16:40

Пресс-конференция в Перми управляющего отделением ПФР по региону Станислава Аврончука

Интерфакс - Россия23 декабря в 01:00

Повышение пенсий в 2020: кому, насколько и когда

Pravda.Ru23 декабря в 02:21

213 тысячам жителей Калужской области проиндексируют пенсии

REGNUM23 декабря в 02:00

Пенсии почти 450 тысяч омичей проиндексируют в 2020 году

ФАН23 декабря в 12:23

В Марий Эл с 1 января будущего года будут проиндексированы страховые пенсии

Газета Йошкар-Ола22 декабря в 01:16
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Политика

Путин освободил от должности главного полицейского в московском метро

Освобождены от должности два чиновника следственных органов - Михаил Бусылко из управления СКР по Свердловской области и Сергей Рябов, который являлся замглавы криминалистического главка Следственного комитета России.
Российская газета 11:45
Политика

«Северный поток-2» заморозят на 6 лет

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Утро.ru вчера в 08:06
Общество

Умер писатель и фронтовик Владимир Бушин

НТВ 12:29
Авто

Отечественный электрокар «Монарх» не смогли привезти на презентацию

Оказалось, что производитель не смог привезти отечественную машину из-за неуплаты транспортировки.
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У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди

С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
ToDay News Ufa вчера в 12:35
Происшествия

В Мурманской области на учениях погиб военнослужащий

РБК 10:15
Экономика

Доля россиян с банковскими вкладами упала из-за низких доходов

Доля граждан, не имеющих возможность открыть вклад из-за нехватки денег, выросла по сравнению с 2017 годом.
РБК 06:21
Происшествия

Взломавшие базу РЖД хакеры получили от 10 до 13 лет колонии

Басманный суд Москвы приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинации с фиктивным возвратом билетов.
Известия 10:11
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Политика

В Крыму оценили реакцию Украины на поезд Санкт-Петербург — Симферополь

Напомним, украинская прокуратура возбудила уголовное дело в связи с прибытием в Крым пассажирского поезда из Санкт-Петербурга по Керченскому мосту.
Красная весна 07:58
Общество

Дети принца Уильяма появились на рождественской службе и восхитили фанатов

Как пишет издание Vogue, принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли детей на службу впервые, чем восхитили пользователей социальных сетей.
Lenta.ru 12:05
Политика

Эстония обещает изоляцию Крыма из-за запуска поездов по мосту

На Украине МИД выразил протест в связи с открытием движения через Керченский пролив и заявил, что строительство моста без согласия Киева "грубо нарушает нормы международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву".
Pravda.Ru 09:46
Происшествия

Следователи проверяют сообщения о травле девочки в школе в Уфе

RT на русском вчера в 13:58
Автоспорт

Квят: Если перестараетесь с выпивкой, примите аспирин

Если всё же перестараетесь с выпивкой, просто примите аспирин и выпейте чёрный чай с мёдом и лимоном.
F1news.ru 05:07
Общество

Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах

RT на русском 05:39
Шоу-бизнес

О выборе суррогатной матери с Пугачевой рассказал Галкин

В беседе с ведущей артист рассказал о самом сокровенном, в том числе и о том, как они в Аллой Борисовной выбирали суррогатную мать для своих детей.
Privet-Rostov.ru 03:29
Армия и оружие

Шойгу оценил ситуацию с подготовкой офицеров в России

В России в настоящее время полностью восстановлена система подготовки офицерского состава, должности укомплектованы на 95%, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
RT на русском 12:17
Авто

BMW отзывает свыше 19 тысяч машин

Официальный дилер автомобилей марки BMW в России ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявил о начале отзывной кампании.
7 новостей 10:37
Футбол

Форвард сборной Словакии может продолжить карьеру в «Динамо»

Матч ТВ 07:39
Общество

СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

РИА Новости 02:26
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком

Газета.Ru 05:34
Здоровье

Бокал шампанского на Новый год не навредит здоровью

Существенного вреда здоровью не нанесет бокал шампанского, выпитый в новогоднюю ночь.
Соловей.Инфо 23 декабря в 01:20
Политика

Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
РИА Новости 10:43
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.
РИА Новости 08:03
Происшествия

Погибшего при исполнении полицейского представят к ордену Мужества

Сотрудник полиции, погибший в Саратове при исполнении служебных обязанностей, будет представлен к ордену Мужества посмертно.
RT на русском 10:55
Авто

Назвали цену на новый кроссовер Kia Seltos в России

Компания Kia 23 декабря официально объявила стоимость нового кроссовера Kia Seltos для России, который изначально предложат только в версии Luxe.
Tvoe-avto.com 23 декабря в 07:43
Происшествия

Замглавы Семикаракорского района подозревают в мошенничестве

Первый замглавы Семикаракорского района был задержан силовиками, а в администрации прошли обыски, передает Коммерсант.
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Армия и оружие

В США признали превосходство АК-47 над M16

Издание The National Interest сравнило между собой советский автомат АК-47 и американскую автоматическую винтовку M16, которые использовались во время войны во Вьетнаме.
Ferra 10:28
Политика

Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Российская газета 08:27
Происшествия

Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС

Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Интерфакс 09:42
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