С 1 января 2020 страховые пенсии будут переиндексированы. 213 тысяч неработающих пенсионеров Калужской области получат увеличение пенсии на 6,6%, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.

Политика ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Общество Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты В реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компании Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) пока не включены, хотя требование о предоставлении необходимых данных Роскомнадзор направил им еще во втором квартале 2019 года.

Политика На Украине возбудили дело после проезда поезда по Крымскому мосту "Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное дело по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост", — сообщила пресс-служба украинского ведомства в Telegram-канале.

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

Общество Суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Солдатова Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова, сообщила «Медуза» со ссылкой на два источника.

Происшествия СМИ сообщили о гибели военнослужащего на учениях под Мурманском Ранее, 12 декабря, СМИ со ссылкой на пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщали, что в результате неосторожного обращения с оружием на станции Иркутск-Сортировочный погиб военнослужащий.

Политика Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России Ранее Верховная рада Украины отклонила проект постановления об отмене ранее принятого законопроекта «О внесении изменений в закон о рынке электрической энергии», который предусматривает запрет импорта по двусторонним договорам электрической энергии из России.

Спорт Правительство увеличило премии спортсменам за медали Правительство России увеличило размеры премий, которые выплачиваются победителям и призерам международных и национальных спортивных состязаний.

Политика МИД России исключил введение санкций против части американцев Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.