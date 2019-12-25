Экономика
Весть (Калужская область)Пенсионеры Калужской области получат прибавку к пенсии
С 1 января 2020 страховые пенсии будут переиндексированы. 213 тысяч неработающих пенсионеров Калужской области получат увеличение пенсии на 6,6%, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.
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В Марий Эл с 1 января будущего года будут проиндексированы страховые пенсии
Газета Йошкар-Ола22 декабря в 01:16
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Интерфакс - Россия23 декабря в 01:00
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