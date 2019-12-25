Экономика

Боровичские ВедомостиБоровичские ВедомостиВ январе у неработающих пенсионеров повысятся пенсии

С января страховые пенсий неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6%. Повысятся страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Средний размер увеличения страховой пенсии по старости составит 1000 рублей.
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