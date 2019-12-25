Экономика
Боровичские ВедомостиВ январе у неработающих пенсионеров повысятся пенсии
С января страховые пенсий неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6%. Повысятся страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Средний размер увеличения страховой пенсии по старости составит 1000 рублей.
Читать в источнике
Оценить139
Подробнее о событии
Показать все источники
Региональное отделение ПФР информирует об индексации страховых пенсий с 1 января 2020 года
Псковская Лента Новостей24 декабря в 02:43
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 05:51, Ашберн
Кино
Бондарчук представил фильм «Вторжение»
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Казахстане
1. Лайнер рухнул при вылете из Алма-Аты Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января
«Договорились о том, что с 1 января обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты с имущества в счёт принятых решений по судебным искам», — сказал Новак.
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным
Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Авто
Volkswagen запатентовал названия для трех новых кроссоверов
Предполагается, что все три модели будут построены на уже знакомой платформе MQB, а моторную гамму каждого составят только турбированные двигатели.
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА в Калининграде победили «Милан» в Евролиге
Домашний матч 16-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги с итальянским «Миланом» московские «армейцы» вынужденно проводили в Калининграде, поскольку арена «Мегаспорт» в российской столице отдана под новогодние мероприятия.
Политика
В Черногории протестуют против нового закона о церкви
В Черногории проходят массовые протесты — верующих возмутило намерение властей отобрать имущество у канонической Сербской православной церкви.
Технологии
Платежная система «Мир» может предустанавливаться на гаджеты в России
Российская система бесконтактных платежей по NFC Mir Pay — аналог Samsung Pay и Apple Pay — может попасть в список приложений, обязательных к предустановке на гаджетах, которые продаются в России.
Футбол
Роналду назвал самый важный трофей в своей карьере
Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своем самом важном выигранном трофее.
Общество
Синоптик предупредил москвичей о «барической пиле» в Новый год
Специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил о резких перепадах давления в Москве с 31 декабря.
Происшествия
Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича
По данным местных СМИ, обезглавленное тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы.
Общество
Песков объяснил высокие траты Москвы на Новый год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Происшествия
Пассажирка рассказала о крушении самолета в Казахстане
Пассажирка самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, который утром в пятницу, 27 декабря, потерпел крушение под Алма-Атой, рассказала о том, как это произошло.
Авто
В России выявили 1,5 млн машин с бракованной системой безопасности
В России эксплуатируется более 1,5 млн автомобилей, оборудованных опасными для жизни подушками безопасности японской компании Таката, рассказал "Известиям" замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.
Общество
Умерла руководитель «Современника» Галина Волчек
Умерла российский режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.
Политика
В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США по поводу запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью.
Армия и оружие
Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты
По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась заключать обвинение по делу сестер Хачатурян
Армия и оружие
Огненный «Шторм». Почему дворец Амина не устоял перед спецназом КГБ
Десятки блокпостов и огневых точек, бронетехника, пулеметы, гранатометы, вооруженные до зубов охранники и всего полсотни бойцов спецназа — ровно 40 лет назад, 27 декабря 1979-го, штурмовые группы КГБ СССР при поддержке армейских подразделений захватили неприступную резиденцию-крепость Тадж-Бек афганского лидера Хафизуллы Амина.
Общество
Трамп пошутил после удаления сцены с его участием из «Один дома 2»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал удаление сцены с его участием в фильме «Один дома 2». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
Политика
Лавров заявил, что Россия не стремится к конфронтации с США
Россия не стремится к конфронтации с США и готова к совместному поиску решений проблем, при этом Москва будет адекватно реагировать на агрессивные выпады Вашингтона.