Экономика

Боровичские ВедомостиБоровичские ВедомостиВ январе у неработающих пенсионеров повысятся пенсии

С января страховые пенсий неработающих пенсионеров увеличатся на 6,6%. Повысятся страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Средний размер увеличения страховой пенсии по старости составит 1000 рублей.
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Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
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Златан Ибрагимович намекнул на свой переход в «Милан»

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Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
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Американские и российские военные подрались в Сирии

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Игорь Ларионов: «С чехами проблем почти что и не было»

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов подвел итоги матча с Чехией на молодежном чемпионате мира и поделился ожиданиями от встречи с Канадой.
Спорт-Экспресс 06:01
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В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
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Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»

Издание «Экспресс-новости» написало о том, что Алла Пугачева выступила с резкой критикой возможного выступления Ольги Бузовой на «Голубом огоньке».
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Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях

Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Lenta.ru 00:31
Происшествия

Обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб

Как пишет портал ngs55.ru, Федоров утверждал, что двое сотрудников Росгвардии остановили его на улице и подбросили наркотики.
РБК 06:44
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МВД предложило сажать на два года за пропаганду наркотиков в интернете

МВД разработало законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете.
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В 2019 году в адрес ракетно-космической отрасли России звучало много критики и она действительно находится в непростой ситуации, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве оборонно-промышленный комплекс и космическую программу.
РБК 06:26
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После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Липецкой области, где опрокинулся рейсовый автобус.
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Шойгу объявил 31 декабря выходным в Вооруженных силах России

Глава Минобороны Сергей Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в Вооруженных силах России.
РБК 07:12
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Путин поздравил Виторгана с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Эммануила Виторгана с юбилеем, отметив мастерское владение профессией и трудолюбие актера театра и кино, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
РИА Новости 01:59
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Соревнования пройдут на льду "Платинум-Арены", которая вмещает 7 тыс. человек. Чемпионат России является одним из важнейших турниров сезона.
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Умер бывший игрок «Вольфсбурга» Сергей Каримов

Скончался бывший защитник «Вольфсбурга» и сборной Казахстана Сергей Каримов. Об этом сообщает официальный Twitter немецкого клуба.
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Футбол

Александр Егоров покинул пост главы судейского департамента РФС

Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров покинул свой пост, который он занимал в течение последних 19 месяцев.
Вести.Ru 06:40
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Российская компания представила концепт смартфона будущего

Российский бренд Caviar создал концепт идеального смартфона следующего десятилетия — «Сверхтелефона».
АБН вчера в 07:22
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Лавров заявил об отсутствии у России стремления к конфронтации с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии у России стремления к конфронтации с Соединёнными Штатами и готовности страны адекватно реагировать на выпады.
RT на русском 04:41
Политика

Трутнев потребовал объявить выговор замглавы Минпромторга Евтухову

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил объявить заместителю министра промышленности и торговли Виктору Евтухову выговор за невыполнение поручений.
РИА Новости 04:15
Армия и оружие

ПНС Ливии запросило у Турции военную помощь

По данным собеседника телеканала, правительство национального согласия официально запросило у Турции военную, сухопутную и морскую поддержку.
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В течение следующей пары лет Киев может заполучить контроль над республиками Донбасса, если достигнет «определенных условий».
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Федор Емельяненко рассказал об отношениях с братом

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил о непростых отношениях с младшим братом Александром Емельяненко, который также занимается этим видом спорта.
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Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в традиционном хоккейном матче, который прошёл на катке на Красной площади.
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Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

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Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
ТАСС Наука 05:19
Как работают Яндекс.Новости?
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