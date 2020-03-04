Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСредняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

Ранее стало известно, что по итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6%. При этом реальный размер назначенных пенсий с учетом инфляции в 2019 году вырос на 1,5% по сравнению с 2018-м. Положение об индексации пенсий не реже раза в год может появиться в Конституции.
Читать в источнике
Комментировать99
с чего всё началось

Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат. Ранее стало известно, что по итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6%.
РИА Новости09:00

Подробнее о событии

Росстат сообщил о росте средней пенсии в России

Московский Комсомолец09:18

Росстат оценил рост пенсий в России в январе 2020 года

REGNUM09:37

Размер средней пенсии в РФ вырос до 14,9 тысячи рублей

News.ru09:22

Росстат оценил изменения реальных доходов в регионах РФ за 2019 год

Российская газета10:24

Размер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей

Газета.Ru09:00

Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

РИА Новости09:00

Росстат оценил рост пенсий в январе

Rambler News Service08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Транспорт

«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД

РБК 21:42
Общество

Британская полиция изъяла у Тинькова кипрский паспорт

У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии.
Ведомости 20:00
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 11:27
Культура

Новым гостем YouTube-шоу Юрия Дудя стал актер Антон Лапенко

Live24 02:49
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия 16:23
Общество

Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет

Хавьер Перес де Куэльяр стал пятым генеральным секретарем ООН, занимая данный пост с 1 января 1982 года по 31 декабря 1991 года.
Газета.Ru 22:30
Кино

Съемочную площадку «Сватов 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

На днях стало известно, что актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко также оставили съемочную площадку сериала «Сваты».
Ugpressa.ru 02 марта в 23:52
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России

Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Inkazan вчера в 09:03
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
BFM.ru 19:11
Общество

Челябинск обошел Екатеринбург в рейтинге «умных городов»

Красная весна 15:45
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 05:03
Авто

Названы ошибки водителей, провоцирующие поломку двигателей

Tvoe-avto.com вчера в 05:05
Общество

Коронавирус повлиял на работу систем денежных переводов

Из-за вспышки коронавируса банки в Китае закрывают свои отделения, в которых переводы выдаются наличными, рассказали РБК представители систем и операторы контакт-центров.
Коммерсантъ 22:27
Происшествия

Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

В воинской части в Печенгском районе Мурманской области произошел взрыв. В результате произошедшего есть пострадавшие.
РБК 20:11
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk 13:05
Кино

Состоялся премьерный показ фильма «Отель Белград»

В понедельник, 2 марта, в Петербурге состоялся премьерный показ комедийного фильма "Отель Белград".
Piter.tv вчера в 09:29
Политика

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
RT на русском 05:58
Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
RT на русском 01:34
Музыка

На Ural Music Night выступят мировые звезды фолк-рока и этноджаза

Екатеринбург Онлайн 22:44
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника отправят в колонию

Газета.Ru вчера в 04:09
Общество

В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Газета.Ru 12:12
Спорт

Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Вести.Ru 11:23
Происшествия

Роналдиньо подозревается в использовании фальшивого паспорта

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо подозревается в использовании поддельного паспорта для въезда в Парагвай, сообщает ABC Color.
Газета.Ru 23:35
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК 12:20
Авто

В Женеве стартовала онлайн-презентация автосалона

32CARS.ru вчера в 02:52
Гаджеты

В сети опубликованы новые изображения PlayStation 5 с геймпадом

ToDay News Ufa 07:26
Политика

Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе.
Lenta.ru 12:03
Наука

Физики нашли частицу, идеально подходящую для темной материи

Британские физики опубликовали результаты теоретического исследования, согласно которым частицами темной материи могут быть гексакварки — гипотетические частицы, состоящие из шести кварков.
РИА Новости 09:32
Биатлон

МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
РИА Новости 13:28
Хоккей

Проворов двумя очками помог «Филадельфии» обыграть «Вашингтон»

В первом матче столичный "Вашингтон Кэпиталз" встречался с "Филадельфией Флайерз" и проиграл со счетом 2:5. "Кэпз" открыли счет усилиями Ларса Эллера, но затем Трэвис Конечны, Кевин Хейз и Тайлер Питлик вывели "летчиков" вперед.
Вести.Ru 22:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное