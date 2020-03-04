Экономика
Live24О росте средней пенсии в России сообщил Росстат
В январе 2020 года средняя пенсия россиян подросла на 5,7% по сравнению с декабрем 2019 года и составила 14 904 рубля, сообщает Росстат. Напомним, что в прошлом году средний размер пенсии по России вырос на 6%.
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с чего всё началось
Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат. Ранее стало известно, что по итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6%.РИА Новости09:00
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