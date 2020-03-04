Экономика

Live24Live24О росте средней пенсии в России сообщил Росстат

В январе 2020 года средняя пенсия россиян подросла на 5,7% по сравнению с декабрем 2019 года и составила 14 904 рубля, сообщает Росстат. Напомним, что в прошлом году средний размер пенсии по России вырос на 6%.
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Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат. Ранее стало известно, что по итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6%.
РИА Новости09:00

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Росстат сообщил о росте средней пенсии в России

Московский Комсомолец09:18

Росстат оценил рост пенсий в России в январе 2020 года

REGNUM09:37

Размер средней пенсии в РФ вырос до 14,9 тысячи рублей

News.ru09:22

Росстат оценил изменения реальных доходов в регионах РФ за 2019 год

Российская газета10:24

Размер средней пенсии в России в январе вырос до 14,9 тысячи рублей

Газета.Ru09:00

Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

РИА Новости09:00

Росстат оценил рост пенсий в январе

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