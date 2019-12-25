Экономика
Мурманский вестникС января увеличится пенсия неработающих пенсионеров
Сегодня управляющий Отделения Пенсионного фонда РФ по Мурманской области Вадим Корнов на встрече с журналистами сообщил, что с 1 января 2020 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) будут увеличены на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2019 год.
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Официально: Кому в Молдове пересмотрят пенсии в сторону резкого увеличения и как подать заявку на пересмотр
КП - Молдова25 декабря в 09:16
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