Сегодня управляющий Отделения Пенсионного фонда РФ по Мурманской области Вадим Корнов на встрече с журналистами сообщил, что с 1 января 2020 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) будут увеличены на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2019 год.

Религия РПЦ изменила правила крещения детей Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.

Политика Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.

Общество Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.

Интернет Для регистрации в приложении Messenger потребуется аккаунт в Facebook До недавнего времени приложение для обмена сообщениями Messenger от компании Facebook позволяло создать учётную запись, используя для этого только номер мобильного телефона.

Футбол Радимов впервые прокомментировал развод с Татьяной Булановой Главный тренер второй команды петербургского футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов рассказал об отношениях с новой девушкой после развода с российской певицей Татьяной Булановой.

Общество Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.

Армия и оружие Огненный «Шторм». Почему дворец Амина не устоял перед спецназом КГБ Десятки блокпостов и огневых точек, бронетехника, пулеметы, гранатометы, вооруженные до зубов охранники и всего полсотни бойцов спецназа — ровно 40 лет назад, 27 декабря 1979-го, штурмовые группы КГБ СССР при поддержке армейских подразделений захватили неприступную резиденцию-крепость Тадж-Бек афганского лидера Хафизуллы Амина.