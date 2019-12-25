Экономика
ТАССЧто изменится в жизни россиян с января 2020 года
С 1 января возраст выхода на пенсию составит 61 год у мужчин и 56 лет у женщин. Таким образом, на пенсию в 2020 году смогут выйти мужчины 1959 года рождения и женщины, родившиеся в 1964-м.
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Региональное отделение ПФР информирует об индексации страховых пенсий с 1 января 2020 года
Псковская Лента Новостей24 декабря в 02:43
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 23:38, Ашберн
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний нового комплекса ПВО «Гибка-С»
В начале третьей декады декабря Минобороны сообщило, что новейший мобильный комплекс противовоздушной обороны "Гибка-С" закончил государственные испытания, полностью подтвердив заданные тактико-технические характеристики.
Политика
МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Экономика
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда
В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда и тумана, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Футбол
Бакаев назвал главные причины неудачной игры «Спартака» в 2019 году
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, почему «красно-белые» показывали невнятный футбол перед отставкой Олега Кононова.
Авто
На продажу выставили русский Tesla Cybertruck
Как выяснилось, сделать столь точную копию нового пикапа американской компании получилось из простой вазовской «девятки» ценой примерно 50 – 60 тыс. рублей.
Общество
Неизвестные подожгли могилу Децла
На могиле рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) произошло возгорание.
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Лестер» благодаря дублю Фирмино
Лидер турнирной таблицы АПЛ «Ливерпуль» крупно переиграл в гостях «Лестер» (4:0). Героем встречи стал Фирмино, оформивший дубль.
Культура
Почему Мясников ушел из «Уральских пельменей»
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Кино
«КиноПоиск» составил рейтинг лучших фильмов десятилетия
«КиноПоиск» решил подвести итоги уходящего десятилетия и выяснил, какие фильмы стали лучшими в 2010-х годах.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Происшествия
Семья Арашуковых сбежала из России из-за новых уголовных дел
Родственники бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова уехали из страны, так как против них были возбуждены уголовные дела.
Происшествия
Омич, заявивший публично о подбросе наркотиков, найден обезглавленным
Как утверждал парень, 15 декабря к нему на улице подошли двое сотрудников Росгвардии, мол, по причине подозрений в торговле наркотиками.
Наука
Стало известно, как распространяется вирус птичьего гриппа
Ученым-медикам удалось понять механизм распространения птичьего гриппа с помощью компьютерных алгоритмов, предоставивших возможность обнаружить происхождение, местоположение и факторы, которые провоцируют данное заболевание.
Шоу-бизнес
Пугачева высказалась против присутствия Бузовой на «Голубом огоньке»
Народная артистка СССР Алла Пугачева попросила музыкального продюсера Игоря Крутого, чтобы он не допустил появления на новогоднем «Голубом огоньке» певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
Единоборства
Федор Емельяненко рассказал, как относится к своему брату
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал об отношении к своему младшему брату Александру Емельяненко в интервью порталу Sport24ru.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Футбол
«Сити» чуть не купил Месси за £70 млн из-за недопонимания руководства
Бывший главный исполнительный директор "Манчестер Сити" Гарри Кук рассказал комическую историю о том, как команда чуть не купила капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, передает The Athletic.
Общество
Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма
Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о том, что фильм "Один дома – 2" на канадском телеканале СВС показали без эпизода с его участием.
Кино
Марк Хэмилл исполнил две роли в последних «Звёздных войнах»
Исполнитель роли Люка Скайуокера актер Марк Хэмилл появился в этом фильме не только в образе главного джедая галактики.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Кино
Кинокомпания Universal, похоже, передумала выдвигать «Кошек» на «Оскар»
Критики сочли «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года Портал The Playlist заметил, что Universal обновила сайт с перечнем фильмов, выдвинутых на кинопремии, в том числе «Оскар».
Недвижимость
В России пересмотрели стоимость жилья
Минстрой увеличил норматив стоимости квадратного метра жилья в России на 880 рублей, следует из приказа ведомства №827/пр. Электронная версия документа опубликована на сайте министерства.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе
Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.