С 1 января возраст выхода на пенсию составит 61 год у мужчин и 56 лет у женщин. Таким образом, на пенсию в 2020 году смогут выйти мужчины 1959 года рождения и женщины, родившиеся в 1964-м.

Что изменится в жизни россиян с января 2020 года

Происшествия Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.

Общество Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.

Авто На продажу выставили русский Tesla Cybertruck Как выяснилось, сделать столь точную копию нового пикапа американской компании получилось из простой вазовской «девятки» ценой примерно 50 – 60 тыс. рублей.

Религия РПЦ изменила правила крещения детей Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.

Гаджеты Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.

Наука Стало известно, как распространяется вирус птичьего гриппа Ученым-медикам удалось понять механизм распространения птичьего гриппа с помощью компьютерных алгоритмов, предоставивших возможность обнаружить происхождение, местоположение и факторы, которые провоцируют данное заболевание.

Шоу-бизнес Пугачева высказалась против присутствия Бузовой на «Голубом огоньке» Народная артистка СССР Алла Пугачева попросила музыкального продюсера Игоря Крутого, чтобы он не допустил появления на новогоднем «Голубом огоньке» певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

Единоборства Федор Емельяненко рассказал, как относится к своему брату Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал об отношении к своему младшему брату Александру Емельяненко в интервью порталу Sport24ru.

Общество Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.

Кино Кинокомпания Universal, похоже, передумала выдвигать «Кошек» на «Оскар» Критики сочли «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года Портал The Playlist заметил, что Universal обновила сайт с перечнем фильмов, выдвинутых на кинопремии, в том числе «Оскар».

Недвижимость В России пересмотрели стоимость жилья Минстрой увеличил норматив стоимости квадратного метра жилья в России на 880 рублей, следует из приказа ведомства №827/пр. Электронная версия документа опубликована на сайте министерства.