Экономика

СеверИнформСеверИнформВ январе вырастут пенсии неработающих пенсионеров

С 1 января средний размер страховой пенсии по старости составит 16 300 рублей, по инвалидности 10 тысяч рублей, по случаю потери кормильца 10 800 рублей. То есть, в среднем пенсии вырастут на 830 рублей, рассказали в вологодском отделении Пенсионного фонда.
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