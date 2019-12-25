Экономика
СеверИнформВ январе вырастут пенсии неработающих пенсионеров
С 1 января средний размер страховой пенсии по старости составит 16 300 рублей, по инвалидности 10 тысяч рублей, по случаю потери кормильца 10 800 рублей. То есть, в среднем пенсии вырастут на 830 рублей, рассказали в вологодском отделении Пенсионного фонда.
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Региональное отделение ПФР информирует об индексации страховых пенсий с 1 января 2020 года
Псковская Лента Новостей24 декабря в 02:43
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