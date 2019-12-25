Экономика

СеверИнформСеверИнформВ январе вырастут пенсии неработающих пенсионеров

С 1 января средний размер страховой пенсии по старости составит 16 300 рублей, по инвалидности 10 тысяч рублей, по случаю потери кормильца 10 800 рублей. То есть, в среднем пенсии вырастут на 830 рублей, рассказали в вологодском отделении Пенсионного фонда.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

На сколько увеличат пенсию неработающим алтайским пенсионерам с 1 января

Толк23 декабря в 23:04

Как вырастут пенсии с 1 января в Новосибирске

Московский Комсомолецвчера в 04:22

Индексация военной «второй» пенсии в России с 1 января 2020 года

Интересная Россиявчера в 04:53

Заживем по-новому: нас ждут 15 важных перемен в 2020 году

Tomsk.Ru24 декабря в 00:01

Будут ли штрафовать работающих пенсионеров на 120 тысяч?

Аргументы и Фактывчера в 06:01

В алтайском ПФР рассказали, какую прибавку получат пенсионеры с 1 января

Алтапресс23 декабря в 20:54

Повышения и прибавки. С 1 января изменится начисление пенсий

Life.ru23 декабря в 16:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 01:06, Ашберн

Официально: Кому в Молдове пересмотрят пенсии в сторону резкого увеличения и как подать заявку на пересмотр

КП - Молдова25 декабря в 09:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 01:06, Ашберн
Происшествия

Названо количество выживших в авиакатастрофе в Казахстане

Lenta.ru 00:38
Общество

Электронные трудовые книжки обеспечат сохранность сведений о стаже

Переход к электронным трудовым книжкам позволит исключить ситуации, когда работники утрачивают сведения о своем трудовом стаже и вынуждены самостоятельно восстановливать данных о том, где и сколько они работали.
Современный Предприниматель 25 декабря в 05:27
Общество

УАЗ создаст кемпер на базе «Буханки»

Как стало известно «Автоновостям дня» из сообщения пресс-службы Ульяновского автозавода, «Буханка» позволяет создать на ее базе сразу несколько вариантов автодомов: с низкой подъемной, средней подъемной и высокой стационарной стеклопластиковыми крыши.
Автоновости дня вчера в 08:19
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Единоборства

Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату

В четверг в интервью изданию Sport24 Федор Емельяненко признался, что для него брат Александр "мертв", но он молится за то, чтобы тот снова стал живым.
Российская газета 00:00
Футбол

Александр Панов: «Ориентир для России — чемпионат Шотландии, где играют 12 команд»

В Суперлиге команды должны иметь возможность играть одними легионерами, если захотят.
Спорт-Экспресс вчера в 23:20
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»

В Петербурге на воду спустили подводную лодку "Волхов", построенную для Тихоокеанского флота.
Piter.tv вчера в 03:33
Политика

Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
REGNUM вчера в 23:54
Политика

Парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания

Парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране.
ТАСС вчера в 20:34
Политика

Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»

Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Российская газета 25 декабря в 16:49
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости вчера в 12:09
Происшествия

Автобус Москва — Тбилиси опрокинулся в Липецкой области

В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области сообщили РБК, что, по предварительной информации, в автобусе находились 17 человек.
РБК вчера в 11:50
Политика

В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Известия вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Евгений Петросян прокомментировал свое нежелание иметь детей

Экспресс газета 00:33
Происшествия

Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

Газета.Ru вчера в 16:21
Общество

В Госдуме предложили для пенсионеров «новогодний капитал»

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев выдвинул инициативу создания «новогоднего капитала» для одиноких пенсионеров, сообщает RT.
NewInform 25 декабря в 03:02
Технологии

Компания Huawei работает над аналогами сервисов Google

Китайская компания Huawei работает над аналогами сервисов Google – YouTube, Gmail и другими платформами.
UfacityNews.ru 25 декабря в 14:52
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес похвалилась подтянутым телом

В кадре 50-летняя поп-дива позирует у красного автомобиля Porsche в спортивной одежде под цвет кузова.
WomanHit.ru 25 декабря в 11:10
Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru вчера в 07:00
Политика

Минтруд РФ одной бумажкой испортил Новый год чиновникам 41 региона

Дискуссия о статусе 31 декабря, который официально считается рабочим днем, началась в России в ноябре.
URA.Ru вчера в 06:29
Общество

В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей

Закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД, Владимир Путин подписал в августе 2018 года.
РИА Новости вчера в 07:38
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 21:42
Фигурное катание

На чемпионат России по фигурному катанию запретили проносить баннеры

Сотрудники КПП в разговоре со «Спорт-Экспрессом» уточнили, что баннеры запретил оргкомитет чемпионата, но не все, а больше метра в длину.
Спорт-Экспресс 00:25
Авто

Назвали способы увеличить срок службы автомобиля

Бережная эксплуатация и своевременное обслуживание автомобиля поможет продлить срок его службы.
Тарантас Ньюс вчера в 23:55
Авто

Mitsubishi выпустит новый Delica и Eclipse Cross с пневмодвеской

Третья новинка - концепт-кар Eclipse Cross Weekend Explorer с пневмокомплектом.
Новые автомобили 25 декабря в 05:11
Политика

Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски

Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Коммерсантъ 00:37
Происшествия

Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ

В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Газета.Ru вчера в 09:59
Политика

Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина

В фильме "Миропорядок 2018" Путин рассказал, что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
РИА Новости 25 декабря в 19:07
Армия и оружие

Шойгу рассказал о полном восстановлении системы подготовки офицеров

По словам Шойгу, подготовка офицерского состава в сегодняшней армии восстановлена полностью, как среди выпускников военных училищ, так и среди бывших подопечных военных академий.
ФАН 25 декабря в 12:56
Экономика

Частные инвесторы оценили рынок

Индивидуальные инвесторы совершили прорыв на российском фондовом рынке: в 2019 г. их стало вдвое больше – свыше 3,5 млн человек.
Ведомости 25 декабря в 12:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное