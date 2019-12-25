Экономика
СеверИнформВ январе вырастут пенсии неработающих пенсионеров
С 1 января средний размер страховой пенсии по старости составит 16 300 рублей, по инвалидности 10 тысяч рублей, по случаю потери кормильца 10 800 рублей. То есть, в среднем пенсии вырастут на 830 рублей, рассказали в вологодском отделении Пенсионного фонда.
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Официально: Кому в Молдове пересмотрят пенсии в сторону резкого увеличения и как подать заявку на пересмотр
КП - Молдова25 декабря в 09:16
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 01:06, Ашберн
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Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев выдвинул инициативу создания «новогоднего капитала» для одиноких пенсионеров, сообщает RT.
Технологии
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Авто
Назвали способы увеличить срок службы автомобиля
Бережная эксплуатация и своевременное обслуживание автомобиля поможет продлить срок его службы.
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Экономика
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Индивидуальные инвесторы совершили прорыв на российском фондовом рынке: в 2019 г. их стало вдвое больше – свыше 3,5 млн человек.