Общество
Газета.RuВ японском Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю
Японское отделение компании Microsoft в тестовом режиме ввело четырехдневную рабочую неделю, сообщает CNBC. В компании заявили, что сокращение рабочих часов привело к повышению эффективности труда почти на 40%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:38, Ашберн
Футбол
AS: «Барселона» скрывает травму Дембеле
Вингер «Барселоны» Усман Дембеле снова травмирован, утверждает AS.
Бомбардир.ру 17:48
Технологии
В World of Warcraft планируют добавить поддержку трассировки лучей
CyberSport.ru 10:37
Политика
Кипр подал заявку на присоединение к Шенгенской зоне
Глава кипрского МИД Никос Христодулидис сообщил, что республика подала заявку на присоединение к Шенгенской зоне в сентябре 2020 года.
Взгляд.ру 13:34
Армия и оружие
США назвали самое работающее оружие России
Лайк уверен, что вследствие этого подобные упражнения не способны имитировать складывающуюся в реальных боевых условиях ситуацию, и, как следствие, означают неготовность Соединенных Штатов к аналогичному противодействию России и Китая.
Lenta.ru 16:08
Общество
Владимир Путин примет участие в праздновании Дня народного единства
Южный Федеральный вчера в 08:47
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
РБК 19:29
Политика
Украинский военнослужащий раскритиковал качество питания в ВСУ
Украинский военный Александр Гром раскритиковал качество питания в частях Вооруженных сил Украины.
Народные новости вчера в 23:06
Авто
Индийский Renault Duster может появиться в России
Второе поколение Renault Duster уже несколько лет продаётся на европейском рынке, а вот когда полноценная новая генерация внедорожника появится на российском рынке, точных данных нет.
Профиль 10:11
Общество
Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян
Самыми популярными разведчиками среди россиян стали Рихард Зорге, Макс Отто фон Штирлиц (Максим Исаев), Николай Кузнецов и Владимир Путин, свидетельствует опрос ВЦИОМ, проведённый ко дню военного разведчика 5 ноября.
РИА Новости 19:04
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru вчера в 15:54
Авто
В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро
Тарантас Ньюс 02 ноября в 09:07
Общество
Путин ратифицировал протокол о пенсиях жителям Болгарии
Президент Владимир Путин ратифицировал соответствующий протокол.
Российская газета 11:15
Армия и оружие
Военные НАТО начали учения на границе с Россией
В Литве стартовали военные учения НАТО «Железный волк» с участием представителей 11 стран-членов Североатлантического альянса.
Lenta.ru 03:35
Армия и оружие
Reuters: в Сирии задержали сестру аль-Багдади
Турецкие силы в понедельник задержали сестру ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии.
ТАСС 18:28
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Экономика
Крупные российские сети супермаркетов начнут торговать разливным пивом
Запуск проекта напрямую связывается с ростом числа магазинов по продаже разливного пива в России.
URA.Ru 18:57
Наука
Выяснен механизм отключения иммунитета вирусом Эбола
Во время новой научной работы исследователи выяснили механизм отключения иммунитета вирусом Эбола.
МедиаПоток 07:34
Экономика
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru 16:13
Политика
Экс-депутат Рады: Зеленский не является хозяином Офиса президента
Бывший депутат Верховный рады Анна Герман заявила в эфире телеканала «112 Украина», что украинский лидер Владимир Зеленский «точно не является хозяином» Офиса президента.
RT на русском 17:55
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 02 ноября в 12:09
Происшествия
В больнице Челябинской области пациентке помыли лицо половой тряпкой
Московский Комсомолец 16:55
Экономика
Акции McDonald’s упали после увольнения гендиректора
Акции сети ресторанов быстрого питания McDonald's начали резко дешеветь после того, как гендиректора компании Стива Истербрука уволили из-за связи с подчиненной.
Известия 16:15
Армия и оружие
Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. Ежегодно эта дата отмечается пятого ноября.
ТК Звезда 16:38
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Армия и оружие
Почему «Булава» не летает на запад
30 октября атомный стратегический подводный ракетоносец К-549 «Князь Владимир» (проект 955А «Борей-А») впервые произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-30 «Булава» из акватории Белого моря, поразив условную цель на полигоне Кура (Камчатка).
Ведомости 16:15
Общество
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости 15:20