Общество

Газета.RuГазета.RuВ японском Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю

Японское отделение компании Microsoft в тестовом режиме ввело четырехдневную рабочую неделю, сообщает CNBC. В компании заявили, что сокращение рабочих часов привело к повышению эффективности труда почти на 40%.
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Продуктивность японского офиса Microsoft выросла на 40% после ввода четырехдневной рабочей недели

Коммерсантъ14:30

Microsoft рассказала об эффективности перехода на четырехдневку

РИА Новости12:25

В Microsoft доказали выгоду от четырехдневки

Lenta.ru10:25

Microsoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю

Известия11:38

В Японии офис Microsoft перешел на четырехдневную рабочую неделю

РЕН ТВ09:56

Microsoft отчитался о росте продуктивности при сокращении рабочей недели

Ведомости09:49

Microsoft увеличила продажи после перехода на четырехдневку

Телеканал 360°08:13
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Компания Facebook обновила логотип

Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
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Бывший депутат Верховный рады Анна Герман заявила в эфире телеканала «112 Украина», что украинский лидер Владимир Зеленский «точно не является хозяином» Офиса президента.
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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС.
Газета.Ru 11:35
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Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
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Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
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Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
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В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
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Ученые раскрыли структуру и свойства нового полупроводника

Двойные и тройные халькогениды РЗЭ нередко демонстрируют ряд новых тепловых, магнитных и оптических свойств, нехарактерных для прочих халькогенидов.
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