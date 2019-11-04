Японское отделение компании Microsoft в тестовом режиме ввело четырехдневную рабочую неделю, сообщает CNBC. В компании заявили, что сокращение рабочих часов привело к повышению эффективности труда почти на 40%.

В японском Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю

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