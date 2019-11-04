Общество
Газета.RuВ японском Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю
Японское отделение компании Microsoft в тестовом режиме ввело четырехдневную рабочую неделю, сообщает CNBC. В компании заявили, что сокращение рабочих часов привело к повышению эффективности труда почти на 40%.
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Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Финансы
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС
Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК 16:00
Футбол
Роналду поддержал получившего травму Андре Гомеша
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал полузащитника «Эвертона» и партнера по сборной Португалии Андре Гомеша.
Sports.ru 16:08
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства бывшего экс-мэра Киселевска
РИА Новости 01 ноября в 00:34
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Футбол
Клопп: «„Ливерпуль“ вдохновляется тем, чего добился „Генк“, но должен его обыгрывать»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком».
Sport24.ru 11:44
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Коммерсантъ 17:18
Политика
В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения
В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения по климату, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
РИА Новости 17:13
Футбол
«Краснодар» избежал поражения от «Ростова» в матче РПЛ
Газета.Ru вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Сегодня Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери, обратившись к поклонникам и журналистам в социальных сетях.
7Дней.ру 13:12
Автоспорт
Квят раскритиковал решение оштрафовать его на Гран-при США
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят в резкой форме раскритиковал решение стюардов применить в его отношении 5-секундный штраф после гонки Гран-при США, в результате россиянин откатился с 10-й на 12-ю позицию.
ТАСС Спорт вчера в 17:45
Общество
Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя
Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Политика
Экс-депутат Рады: Зеленский не является хозяином Офиса президента
Бывший депутат Верховный рады Анна Герман заявила в эфире телеканала «112 Украина», что украинский лидер Владимир Зеленский «точно не является хозяином» Офиса президента.
RT на русском 17:55
Авто
Skoda показала новую Octavia на официальном видео
Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Российская газета 10:20
Футбол
Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС.
Газета.Ru 11:35
Политика
В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
Разведение сил в Петровском в понедельник не состоялось из-за нарушений режима тишины, оно возможно только после семи дней соблюдения перемирия, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге.
РИА Новости 06:43
Игры
Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены
Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
Игромания.ру 02 ноября в 06:22
Политика
Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:55
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06:49
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
Наука
Ученые раскрыли структуру и свойства нового полупроводника
Двойные и тройные халькогениды РЗЭ нередко демонстрируют ряд новых тепловых, магнитных и оптических свойств, нехарактерных для прочих халькогенидов.
Naked Science вчера в 12:35
Происшествия
Вертолет президента Боливии совершил экстренную посадку
Вертолет, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил в понедельник экстренную посадку.
ТАСС 15:37