Происшествия
РИА НовостиВ Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома. Судя по кадрам, инцидент произошел во время дневной прогулки на улице.
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Мы начали проверку, сейчас опрашиваются должностные лица. По факту могу сказать, что законных представителей никто не известил, медицинский персонал никто не известил, который должен был произвести осмотр ребенка.
— Михаил Крупин, русский писательКрасная весна 13:20
с чего всё началось
В детском садике № 236, который находится в Ярославле на улице Лисицына, произошла детская драка. Малыши избили свою одногруппницу во время дневной прогулки на улице. И, как уверяют очевидцы, сделали это на глазах у воспитательницы, которая долго смотрела на происходящее.Новости Ярославля 76.ru07:45
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«Она не должна была оставлять их одних»: воспитатели о жестокой драке малышей в детском саду
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