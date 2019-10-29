Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома. Судя по кадрам, инцидент произошел во время дневной прогулки на улице.
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Михаил Крупин
Мы начали проверку, сейчас опрашиваются должностные лица. По факту могу сказать, что законных представителей никто не известил, медицинский персонал никто не известил, который должен был произвести осмотр ребенка.
— Михаил Крупин, русский писательКрасная весна 13:20
с чего всё началось

Набросились толпой: в садике жестоко избили ребёнка. Видео

В детском садике № 236, который находится в Ярославле на улице Лисицына, произошла детская драка. Малыши избили свою одногруппницу во время дневной прогулки на улице. И, как уверяют очевидцы, сделали это на глазах у воспитательницы, которая долго смотрела на происходящее.
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