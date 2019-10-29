В детском садике № 236, который находится в Ярославле на улице Лисицына, произошла детская драка. Малыши избили свою одногруппницу во время дневной прогулки на улице. И, как уверяют очевидцы, сделали это на глазах у воспитательницы, которая долго смотрела на происходящее.

с чего всё началось

Мы начали проверку, сейчас опрашиваются должностные лица. По факту могу сказать, что законных представителей никто не известил, медицинский персонал никто не известил, который должен был произвести осмотр ребенка.

Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома. Судя по кадрам, инцидент произошел во время дневной прогулки на улице.

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