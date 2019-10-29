В детском садике № 236, который находится в Ярославле на улице Лисицына, произошла детская драка. Малыши избили свою одногруппницу во время дневной прогулки на улице. И, как уверяют очевидцы, сделали это на глазах у воспитательницы, которая долго смотрела на происходящее.

с чего всё началось

Воспитанники ярославского детского сада № 236 избили девочку во время дневной прогулки.

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