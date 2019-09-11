Происшествия
Lenta.ruВ заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой. Об этом агентству ТАСС сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.
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с чего всё началось
Некоторые обитатели «Бутырки» практически попали в прошлое. Их держат в крошечных камерах старинных башен, подняться куда можно только по чугунной, винтовой лестнице позапрошлого века. И условия там примерно такие же, как при Емельяне Пугачеве, только что цепями не приковывают.Комсомольская правдавчера в 11:37
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В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей
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В антисанитарных камерах «Бутырки» и «Матросской тишины» обнаружили арестантов
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РИА Новости вчера в 04:00
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