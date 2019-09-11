Некоторые обитатели «Бутырки» практически попали в прошлое. Их держат в крошечных камерах старинных башен, подняться куда можно только по чугунной, винтовой лестнице позапрошлого века. И условия там примерно такие же, как при Емельяне Пугачеве, только что цепями не приковывают.

с чего всё началось

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой. Об этом агентству ТАСС сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.

Политика Музеи Крыма представили новые доказательства по делу о скифском золоте «Крымские музеи предоставили дополнительные доказательства принадлежности крымских артефактов из коллекции скифского золота в суд Амстердама, о чём они нас и просили», — цитирует Мальгина ТАСС.

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Политика Украина приостановила расторжение соглашений с Россией Киев начал их одностороннюю денонсацию в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта в Донбассе.

Футбол Сборная Бразилии сенсационно уступила Перу Сборная Бразилии в товарищеском матче проиграла сборной Перу со счетом 1-0.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.

Общество В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.

Здоровье Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение Минздрав разработал законопроект, который позволит Росздравнадзору штрафовать государственные больницы за некачественное лечение, передает «Коммерсант».

Футбол Слабая игра с Казахстаном вскрыла главную проблему сборной России. И возвысила Черчесова Открыть видео "Все на Матч !": Эльвин Керимов разбирает победу России в матче против Казахстана Читайте также: Миранчук не попал в игру, Головину нужно прибавить в реализации.

Политика Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке Украинский режиссёр Олег Сенцов, который отбывал наказание в России за подготовку теракта в Крыму и был освобождён в рамках обмена между Россией и Украиной, заявил, что вернётся в Крым «только на танках», передаёт Lenta.ru.

Здоровье Роспотребнадзор объяснил, что делать при отравлении в ресторане Отмечается, что езще необходимо получить медицинское заключение, в котором, желательно, чтобы была объяснена причинно-следственная связь между употреблением пищи в ресторане и отравлением.

Здоровье Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака По данным австралийских исследователей, до 35% случаев развития рака кишечника связаны с курением и плохим питанием.

Гаджеты Apple представила новые iPhone и назвала цены на них в России Компания Apple презентовала новые смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Происшествия Налетчики на BMW напали на инкассаторов в Подмосковье В Щелкове двое мужчин напали на инкассаторов и похитили, по предварительным данным, около 15 млн рублей.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

ЖКХ В Екатеринбурге стартует отопительный сезон В Екатеринбурге с 16 сентября начинается отопительный сезон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Общество Россияне стали реже разводиться из-за снижения доходов Россияне стали реже разводиться, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Общество ВЦИОМ: каждый пятый россиянин хочет пройти диспансеризацию от работы Каждый пятый россиянин хотел бы, чтобы работодатель предоставил ему возможность пройти диспансеризацию.

Технологии Томские ученые изобрели термометки для определения свежести рыбы ТГУ совместно с компанией «Криотех» разработал термометки, необходимые для оценки свежести замороженной рыбы.

Футбол Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020 Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.

Экономика Исследование: россияне стали лучше понимать свои финансовые права Россияне стали лучше понимать, куда обращаться, если их права в банке или страховой компании были нарушены, но число граждан, которые стараются иметь денежную "подушку безопасности", снизилось с 2013 года.

Общество Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату За год цифры почти не изменились: в сентябре 2018 года согласиться на "серую" схему были готовы 42% опрошенных, 36% были против.

Наука В Туве археологи обнаружили древний «айфон» Невероятно, но факт: археологи откопали в Туве предмет, который сильно напоминает модный гаджет. Положить в ладонь - один в один по формату.

Футбол Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Нигерией Сборная Украины на своем поле сыграла вничью с командой Нигерии (2:2) в товарищеском матче, прошедшем на «Днепр-Арене».

Футбол Англия пропустила от Косово на первой минуте матча В турнирной таблице группы после трех игр сборная Англии занимает первое место (9 баллов), у Косово после четырех игр вторая строчка (8 баллов).