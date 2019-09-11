Ранее СМИ сообщили, что члены столичной Общественной наблюдательной комиссии нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.

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Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой. Об этом агентству ТАСС сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.

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