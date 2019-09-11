Происшествия
Lenta.ruВ заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой. Об этом агентству ТАСС сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.
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с чего всё началось
Ранее СМИ сообщили, что члены столичной Общественной наблюдательной комиссии нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.Агентство Москва04:49
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