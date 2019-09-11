Происшествия
Lenta.ruВ заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой. Об этом агентству ТАСС сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.
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с чего всё началось
Некоторые обитатели «Бутырки» практически попали в прошлое. Их держат в крошечных камерах старинных башен, подняться куда можно только по чугунной, винтовой лестнице позапрошлого века. И условия там примерно такие же, как при Емельяне Пугачеве, только что цепями не приковывают.Комсомольская правдавчера в 11:37
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В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей
Комсомольская правдавчера в 11:37
Во ФСИН объяснили содержание арестантов в башне «Бутырки» переполненностью изолятора
Агентство Москва04:49
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Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
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Происшествия
Объявленного в розыск вице-мэра Первоуральска случайно нашли в Туапсе
В Туапсе задержали бывшего мэра Первоуральска, осужденного за вымогательства.
Российская газета 09:00
Армия и оружие
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Газета.Ru 09:17
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Происшествия
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Интерфакс 09:21
Политика
МИД Эстонии выступил против отмены безвизового режима для украинцев
Ранее в среду глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что намерен осенью внести в парламент инициативу об отмене безвизового режима для граждан Украины в связи с ростом числа трудовых мигрантов из этой страны.
ТАСС 08:38
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Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости вчера в 06:50
Политика
Итоги выборов в севастопольское Заксобрание утвердил избирком
Представители от КПРФ, ЛДПР, «Единой России», «Справедливой России», Партии пенсионеров за социальную справедливость и «Зеленых» получили мандаты по итогам выборов в Заксобрание Севастополя второго созыва.
Политика Сегодня 09:27
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Общество
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Зеленский лишил дипломатического ранга двух соратников Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.
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Общество
В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
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Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
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Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
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Green Day приедут в Москву с новым альбомом
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Представители МВФ прибыли на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, главной темой переговоров руководства Украины и представителей МВФ станет объём новой программы финансовой помощи и сроки её реализации.
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Открывая накануне осеннюю сессию, глава нижней палаты Вячеслав Володин поставил цель - разобраться с проблемой средних зарплат работников образования и здравоохранения.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях
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Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
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