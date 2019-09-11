Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в старинной башне московского СИЗО "Бутырка", которая ранее считалась неэксплуатируемой. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на ответственного секретаря столичной ОНК Ивана Мельникова.
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с чего всё началось

В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей

Некоторые обитатели «Бутырки» практически попали в прошлое. Их держат в крошечных камерах старинных башен, подняться куда можно только по чугунной, винтовой лестнице позапрошлого века. И условия там примерно такие же, как при Емельяне Пугачеве, только что цепями не приковывают.
Комсомольская правдавчера в 11:37

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В старинной неэксплуатируемой башне СИЗО «Бутырка» нашли заключенных

ТАССвчера в 16:46

В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей

Комсомольская правдавчера в 11:37

В антисанитарных камерах «Бутырки» и «Матросской тишины» обнаружили арестантов

Интерфаксвчера в 14:58

Правозащитники нашли арестантов в столичном СИЗО «Бутырка» в башне 18-го века

Эхо Москвывчера в 18:12

В изоляторе «Бутырки» времен Пугачева обнаружили людей

Москва 24вчера в 18:59

В закрытой башне «Бутырки» нашли двоих арестантов

РЕН ТВвчера в 16:55

В башнях «Бутырки» пугачевских времен нашли заключенных

РИА Новости00:32
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Кино

«Джон Картер» назван самым провальным фильмом в истории Голливуда

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Происшествия

Летавший в Китай Airbus вернулся в Екатеринбург из-за неисправности

Airbus A330 авиакомпании IFly, который сегодня ночью вылетел из Екатеринбурга в Китай, вернулся в Кольцово из-за технической неисправности.
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Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL

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В Кремле отреагировали на отставку Болтона

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Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и традиции православного праздника

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ТАСС 01:15
Путешествия

Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
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Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
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Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
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Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

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Глава Бурятии призвал митингующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ

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Политика

НАБУ открыло уголовное дело в отношении Порошенко и Климкина

Уголовное дело по факту возможных злоупотреблений открыло в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и бывшего главы МИД страны Павла Климкина Национальное антикоррупционное борю Украины (НАБУ).
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Происшествия

В Челябинске маршрутка протаранила бетонное ограждение

В Челябинске маршрутный автобус протаранил бетонное ограждение. Есть пострадавшие, пишут местные СМИ. Авария произошла днём 11 сентября.
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Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

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Космос

Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос

На 95-м году жизни умер академик Российской академии наук (РАН) Тимур Энеев. Его не стало 8 сентября, говорится на сайте РАН.
Московский Комсомолец 02:55
Происшествия

Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом

Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
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Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

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Экономика

Сергей Галицкий перечислил в бюджет Краснодарского края 15 млрд рублей

Бизнесмен Сергей Галицкий перечислил в бюджет Краснодарского края 15,1 млрд рублей в виде налогового платежа от продажи крупного пакета акций "Магнита".
Новая Кубань 02:55
Происшествия

Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории

18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
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Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
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Apple показала новые iPhone 11 и iPhone Pro

Компания Apple показала iPhone 11 и iPhone Pro. Презентация новинок состоялась в театре Стива Джобса.
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил своим заместителем - главным военным прокурором Виктора Чумака, который был депутатом Верховной рады двух предыдущих созывов.
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Население в России и мире стареет, и по числу пенсионеров страна располагается на 46-м месте.
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У России не осталось чистого госдолга

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