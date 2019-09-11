Происшествия
Российская газетаВ заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в старинной башне московского СИЗО "Бутырка", которая ранее считалась неэксплуатируемой. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на ответственного секретаря столичной ОНК Ивана Мельникова.
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с чего всё началось
Некоторые обитатели «Бутырки» практически попали в прошлое. Их держат в крошечных камерах старинных башен, подняться куда можно только по чугунной, винтовой лестнице позапрошлого века. И условия там примерно такие же, как при Емельяне Пугачеве, только что цепями не приковывают.Комсомольская правдавчера в 11:37
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В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей
Комсомольская правдавчера в 11:37
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Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
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Население в России и мире стареет, и по числу пенсионеров страна располагается на 46-м месте.
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