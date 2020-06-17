Схиигумен сверг настоятельницу женского монастыря и пригласил казаков охранять обитель. Теперь на территорию не пускают ни новое руководство от Екатеринбургской епархии, ни журналистов.

с чего всё началось

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