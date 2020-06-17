Общество
Lenta.ruВ захваченном казаками монастыре оказался олимпийский чемпион
В одном из храмов в Среднеуральском женском монастыре, захваченном схиигуменом Сергием (Романовым) и казаками, присутствуют олимпийский чемпион, хоккеист Павел Дацюк, сообщает корреспондент Ura.ru с места событий.
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с чего всё началось
Схиигумен сверг настоятельницу женского монастыря и пригласил казаков охранять обитель. Теперь на территорию не пускают ни новое руководство от Екатеринбургской епархии, ни журналистов.66.ruвчера в 08:13
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Оренбургское казачье общество открестилось от схиигумена Сергия и объявило о поддержке РПЦ
Екатеринбург Онлайн06:48
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Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Общество
Сергей Аксенов рассказал, как Крым будет принимать туристов с 1 июля
Пляжи с точки зрения безопасности протестированы, с 15-го числа снята обязательная обсервация для всех приезжих из других регионов Российской Федерации.
КИА 03:59
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Общество
Новогодние каникулы в России предложили сократить до 4 дней
Отмечается, что производственный календарь на 2020 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней с учетом всех праздников.
Город55.ру вчера в 08:21
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Футбол
Тьяго Силва разочарован решением «ПСЖ» не продлевать с ним контракт
Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва болезненно воспринял решение руководства не продлевать с ним контракт, который истекает 1 июля.
Советский спорт вчера в 07:14
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
Политика
Минюст США подал в суд на Болтона
Отмечается, что на 500 страницах его книги содержится множество государственных тайн, поэтому юридическое ведомство требует, чтобы суд наложил запрет на публикацию мемуаров Болтона, передает ТАСС.
Комсомольская правда вчера в 18:50
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет НРК выступил с предложением ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
Известия 00:52
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
РИА Новости вчера в 17:09
Футбол
Слуцкий оплатил лечение тренеру по лёгкой атлетике Загорулько
Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оказал серьезную денежную помощь заслуженному тренеру СССР и России по легкой атлетике Евгению Загорулько, сообщает издание «Спорт-экспресс».
Евро-футбол.ру 06:21
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Авто
Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода
Компания Tesla объявила старт продаж нового седана Tesla Model S. Электромобиль отличает увеличенный на 20% запас хода, что позволяет ему считаться рекордсменом на фоне остальных конкурентов во всем мире.
Деловое.ТВ вчера в 07:34
Экономика
Разбор просчетов: Минэк назвал самые неэффективные госпрограммы
В пресс-службе Минэка на вопрос «Известий», с чем связана недостаточная эффективность всех госпрограмм в 2019 году, пояснили результаты только одной из них, посвященной внешнеэкономической деятельности.
Известия вчера в 17:01
Общество
В школах России установят «умные» камеры
Pravda.Ru вчера в 10:14
Экономика
Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят заново
В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
Ведомости 06:46
Армия и оружие
В компании «Сухой» заявили об экспортной версии истребителя Су-57
Москва, 16 июня 2020, 16:34 — REGNUM В число перспектив развития авиастроительной компании «Сухой» входит серийное производство экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57 и выход на мировой рынок боевых беспилотников, сообщается в годовом отчёте компании за 2019 год, опубликованном 16 июня.
REGNUM вчера в 09:34
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала запрос на гражданство РФ
Москва 24 15 июня в 05:46
Происшествия
В Ингушетии задержали предполагаемого зачинщика перестрелки
Полицейские задержали предполагаемого зачинщика перестрелки в Назрани, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 08:26
Политика
Песков рассказал о дезинфицирующем тоннеле в резиденции Путина
Песков отметил, что подмосковная резиденция стала «основной рабочей базой» президента, и дезинфицирующие тоннели были установлены в самый разгар эпидемии COVID-19.
Известия 06:58
Политика
США сообщили о передаче Украине военной помощи на $60 млн
«Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $60 млн для передачи украинским партнёрам, в том числе рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — указано в заявлении.
RT на русском 03:52
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Происшествия
Героиня видео про секс в «Яме» раскаялась: «Плохо, вульгарно»
Московский Комсомолец 06:42
Общество
Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля
В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
Космос
В Японии завершился неудачей запуск ракеты частной компании
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года компания Interstellar Technologies запустила ракету MOMO-4. Этот запуск завершился неудачей.
REGNUM 14 июня в 01:00