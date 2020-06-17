Общество
Экспресс газетаВ захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
В захваченном монастыре обнаружен участник "Уральских пельменей" В Среднеуральском женском монастыре, захваченном схиигуменом Сергием (Романовым) и казаками, обнаружен участник шоу "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов. Странная история продолжает разворачиваться в Среднеуральском женском монастыре.
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Он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый. С благословением батюшки многие вопросы решаются сами собой. Я благодарен, что мне и моей семье Бог дал такого духовного отца.
— Павел Дацюк, российский хоккеистТелеканал 360° вчера в 08:27
с чего всё началось
В Среднеуральский женский монастырь нагрянули сотрудники полиции после сообщений о том, что обитель охраняют казаки, которые приехали в монастырь по призыву его основателя — экс-духовника Натальи Поклонской, схиигумена Сергия (Романова).URA.Ruвчера в 03:19
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Уральский «пельмень» Дмитрий Соколов появился в Среднеуральском монастыре, который захватил опальный отец Сергий
КП - Екатеринбургвчера в 08:57
В «Автомобилисте» ответили на вопрос по поводу ситуации с Дацюком и монастырём
RT на русскомвчера в 08:19
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Футбол
У шести футболистов «Ростова» обнаружен коронавирус
Тесты на коронавирус у шести футболистов «Ростова» выявили отклонения от нормы.
RT на русском вчера в 18:39
Космос
На МКС обнаружили источник токсичного бензола
Российская газета вчера в 19:30
Футбол
Слуцкий оплатил операцию на сердце известному тренеру Загорулько
Metaratings вчера в 06:33
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru вчера в 01:20
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Происшествия
Пилоту вертолета, в котором разбился Коби Брайант, мог помешать туман
Пилот потерпевшего крушение вертолета, в котором находился баскетболист Коби Брайант, Ара Зобаян, по всей вероятности, мог быть дезориентирован из-за тумана.
РЕН ТВ вчера в 19:04
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Политика
Китайские СМИ оценили предстоящий парад Победы
Как считают китайские журналисты, он позволяет не только показать новейшее вооружение, но и является отличной возможностью для России "продемонстрировать свои великие устремления как крупной державы и национальную мощь".
РИА Новости вчера в 21:04
Кино
Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы
Американская актриса Кристен Стюарт, звезда саги «Сумерки», сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер».
Известия вчера в 21:03
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ вчера в 10:07
Происшествия
Проверяется причастность экс-министра Чурикова к мошенничеству
По версии следствия, при строительстве и ремонте дорог было похищено больше 20 млн руб. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, проверяется возможная аффилированность подрядных и субподрядных организаций бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства области Николаю Чурикову и его непосредственная причастность к совершению преступления.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:12
Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
Политика
Трамп: Болтон нарушил закон, раскрыв секретные сведения в своей книге
Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон нарушил закон, изложив в своей новой книге секретную информацию.
Московский Комсомолец вчера в 23:03
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
Общество
Жители Екатеринбурга вышли на защиту парка
Жители Екатеринбурга вышли на акцию в защиту парка XXII Партсъезда от вырубки.
Росбалт 15 июня в 11:41
Шоу-бизнес
Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес
Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
Футбол
Хавбек «Челси» Педро согласовал контракт с «Ромой»
Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Испании Педро согласовал контракт с итальянской "Ромой".
Газета.Ru 00:54
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в России
Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:59
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Киеву патрульных катеров и вооружения
Российская газета вчера в 22:31
Общество
Horizon Forbidden West выйдет в 2021 году
Cyber.sports.ru вчера в 14:50
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
Происшествия
Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести
Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
Армия и оружие
WP: Пентагон саботирует вывод военных из Германии
Военное дело вчера в 01:26
Экономика
Совкомбанк собирается купить «Совесть» у Qiwi
Группа Qiwi приняла решение продать свой проект – карты рассрочки "Совесть".
Политика Сегодня вчера в 13:40
Происшествия
Чеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции
Lenta.ru вчера в 12:37
Общество
В Госдуму внесен законопроект об удаленной работе
Госдума рассмотрит законопроект, вносящий изменения в Трудовой кодекс РФ, сообщает ТАСС.
Хакасия-Информ 16 июня в 23:27