В Среднеуральский женский монастырь нагрянули сотрудники полиции после сообщений о том, что обитель охраняют казаки, которые приехали в монастырь по призыву его основателя — экс-духовника Натальи Поклонской, схиигумена Сергия (Романова).

с чего всё началось

Он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый. С благословением батюшки многие вопросы решаются сами собой. Я благодарен, что мне и моей семье Бог дал такого духовного отца.

В захваченном монастыре обнаружен участник "Уральских пельменей" В Среднеуральском женском монастыре, захваченном схиигуменом Сергием (Романовым) и казаками, обнаружен участник шоу "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов. Странная история продолжает разворачиваться в Среднеуральском женском монастыре.

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