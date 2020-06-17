Общество
Pravda.RuХоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске
В захваченном казаками и схиигуменом Сергием (Романовым) женском монастыре в Среднеуральске находятся известные люди. На территории оказались хоккеист Павел Дацюк и юморист Дмитрий Соколов, сообщает Ura. ru.
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Он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый. С благословением батюшки многие вопросы решаются сами собой. Я благодарен, что мне и моей семье Бог дал такого духовного отца.
— Павел Дацюк, российский хоккеистТелеканал 360° 08:27
с чего всё началось
В Среднеуральский женский монастырь нагрянули сотрудники полиции после сообщений о том, что обитель охраняют казаки, которые приехали в монастырь по призыву его основателя — экс-духовника Натальи Поклонской, схиигумена Сергия (Романова).URA.Ru03:19
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