В Среднеуральский женский монастырь нагрянули сотрудники полиции после сообщений о том, что обитель охраняют казаки, которые приехали в монастырь по призыву его основателя — экс-духовника Натальи Поклонской, схиигумена Сергия (Романова).

с чего всё началось

Он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый. С благословением батюшки многие вопросы решаются сами собой. Я благодарен, что мне и моей семье Бог дал такого духовного отца.

В захваченном казаками и схиигуменом Сергием (Романовым) женском монастыре в Среднеуральске находятся известные люди. На территории оказались хоккеист Павел Дацюк и юморист Дмитрий Соколов, сообщает Ura. ru.

Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске

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