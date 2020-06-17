Общество

Pravda.RuPravda.RuХоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске

В захваченном казаками и схиигуменом Сергием (Романовым) женском монастыре в Среднеуральске находятся известные люди. На территории оказались хоккеист Павел Дацюк и юморист Дмитрий Соколов, сообщает Ura. ru.
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Павел Дацюк
Он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый. С благословением батюшки многие вопросы решаются сами собой. Я благодарен, что мне и моей семье Бог дал такого духовного отца.
— Павел Дацюк, российский хоккеистТелеканал 360° 08:27
с чего всё началось

Что происходит в монастыре, который захватил схиигумен Сергий. Прямая трансляция URA.RU

В Среднеуральский женский монастырь нагрянули сотрудники полиции после сообщений о том, что обитель охраняют казаки, которые приехали в монастырь по призыву его основателя — экс-духовника Натальи Поклонской, схиигумена Сергия (Романова).
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Раскрыта причина приезда Дацюка и Соколова к опальному схиигумену

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Сергий готовит важное богослужение, несмотря на запрет. В монастырь подтягивается паства

Znak.com04:41

В «Автомобилисте» ответили на вопрос по поводу ситуации с Дацюком и монастырём

RT на русском08:19

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Отец Сергий собрал десятки сторонников и казаков. Что происходит за забором Среднеуральского монастыря

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Хоккеист Дацюк приехал в монастырь на Урале помолиться

РИА Новости08:36

Новиков: судя по всему, у Дацюка есть своя духовность, задача в жизни

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