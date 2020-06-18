Общество

Экспресс газетаЭкспресс газетаВ захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

В захваченном монастыре обнаружен участник "Уральских пельменей" В Среднеуральском женском монастыре, захваченном схиигуменом Сергием (Романовым) и казаками, обнаружен участник шоу "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов. Странная история продолжает разворачиваться в Среднеуральском женском монастыре.
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Павел Дацюк
Он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый. С благословением батюшки многие вопросы решаются сами собой. Я благодарен, что мне и моей семье Бог дал такого духовного отца.
— Павел Дацюк, российский хоккеистТелеканал 360° вчера в 08:27
с чего всё началось

Что происходит в монастыре, который захватил схиигумен Сергий. Прямая трансляция URA.RU

В Среднеуральский женский монастырь нагрянули сотрудники полиции после сообщений о том, что обитель охраняют казаки, которые приехали в монастырь по призыву его основателя — экс-духовника Натальи Поклонской, схиигумена Сергия (Романова).
URA.Ruвчера в 03:19

Подробнее о событии

Ургант посмеялся над новостью о захвате монастыря на Урале

URA.Ruвчера в 19:37

Ургант забеспокоился об отречении «Уральских пельменей» от Соколова

Lenta.ru03:23

Агент Дацюка опубликовал видео утренней тренировки форварда на даче

Спорт-Экспресс02:10

Агент Мильштейн опубликовал видео утренней тренировки Дацюка на даче

Чемпионат01:40

Названа причина приезда «уральского пельменя» в захваченный монастырь

Газета.Ru03:25

Хоккеист Дацюк приехал в монастырь на Урале помолиться

РИА Новостивчера в 08:36

В «Автомобилисте» ответили на вопрос по поводу ситуации с Дацюком и монастырём

RT на русскомвчера в 08:19
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM 16 июня в 01:04
2,5K
Общество

В Татарстане выявили 38 новых случаев коронавируса за сутки

За сутки в Татарстане выявили 38 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией Covid-19.
Татар-информ 03:56
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
5,3K
Здоровье

Названы пять симптомов рака кишечника

Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном Батыревым

Bimru.ru 16 июня в 02:54
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Общество

В Кремле оценили предложение сократить новогодние праздники

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов ранее направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:20
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Наука

Дексаметазон помогает пациентам с тяжелой формой COVID-19

У большинства людей с COVID-19 нет вообще никаких признаков заболевания или есть легкие симптомы, такие как сухой кашель, небольшая температура или потеря вкуса и запаха.
Машины и Механизмы 01:03
Культура

Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке

О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета 16 июня в 14:41
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Экономика

Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых

В правительстве не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
РИА Новости 03:38
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Шоу-бизнес

Антон Криворотов прокомментировал слухи о расставании с Барбарой Пино

В Сети судачат о том, что Антон Криворотов и Барбара Пино расстались. Мы связались с экс-«холостяком», чтобы узнать правду из первых уст.
Woman.ru вчера в 08:10
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Шоу-бизнес

Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

Актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. Он сам выбрал место под могилу.
Русская Планета вчера в 10:17
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Шоу-бизнес

Илона Маска, Эмбер Херд и Кару Делевинь уличили в групповом романе

Актриса Эмбер Херд имела любовную связь с артисткой и моделью Карой Делевинь и главой SpaceX Илоном Маском, будучи замужем за актером Джонни Деппом.
Lenta.ru 03:28
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
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Экономика

Как устанавливать зарплату исходя из часовой ставки?

Рассмотрим пример, какая будет зарплата работника, если ему установить зарплату исходя из минимальной часовой ставки и исходя из месячного МРОТ при прочих равных условиях.
Бухгалтерия.ру 15 июня в 04:47
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Здоровье

Двухлетний ребенок умер в Москве от болезни, вызванной коронавирусом

Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19 — болезнь, поражающая детей — вызвала смерть двухлетнего ребёнка в Москве.
Доктор вчера в 09:09
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Общество

Въезд на Кубань с 21 июня станет проще

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru вчера в 01:20
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Фигурное катание

Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
Lenta.ru 16 июня в 12:24
18
Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Газета.Ru 15 июня в 03:01
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Шоу-бизнес

Покупки покойной жены до смерти показал Андрей Норкин

Вполне вероятно, изделия покупали в том числе для приготовления еды. О смерти жены телеведущего стало известно четвертого июня.
Evo-rus.com вчера в 03:29
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Технологии

Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
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Кино

«Союзмультфильм» представил трех новых персонажей «Ну, погоди!»

РБК 03:18
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Фигурное катание

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
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Происшествия

Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
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Здоровье

Правительство РТ разбирается в ситуации с горбольницей №5

Сегодня в Набережные Челны приехала вице-премьер Лейла Фазлеева На пресс-конференции с министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым, которая прошла в режиме онлайн, сегодня прозвучало много вопросов на тему корнавируса от жителей Набережных Челнов.
Челнинские известия вчера в 06:19
10
Происшествия

В Крыму скончались два пациента с коронавирусом

Симферополь, 18 июня 2020, 11:12 — REGNUM За истекшие сутки в Крыму скончалось два пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:12
16
Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
1,1K
Общество

Названы главные симптомы коронавируса у детей

Китайские врачи назвали главными симптомами коронавирусной инфекции у детей лихорадку, диарею и рвоту.
РИА Новости вчера в 19:56
13
Общество

В Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
RT на русском вчера в 09:13
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Политика

Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции

Верховный суд России возвратил административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
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