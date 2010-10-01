Коронавирус
Газета MetroВ закон о банкротстве вводят новый институт судебной рассрочки
Напомним, введенный в связи с коронавирусом мораторий подразумевает приостановление приема заявлений на банкротство со стороны кредиторов должника и приостановление производства по делам, в которых не введены процедуры.
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Предприятиям, пострадавшим от распространения COVID-19, предоставят рассрочку по долгам
Парламентская газета08 июня в 17:42
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 20:16, Ашберн
Игры
Взлом чужих мыслей — появилось 9 минут геймплея киберпанк-хоррора Observer: System Redux
Игра выйдет до конца этого года на PS5 и Xbox Series X. В рамках онлайн-фестиваля Summer of Gaming было показано 9 минут игрового процесса обновленной версии киберпанка-хоррора Observer: System Redux, выход которого состоится до конца текущего года на консолях грядущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Ролик демонстрирует новые свистки и колокольчики, вроде технологии трассировки лучей света, HDR, 4K-текстур, которые польская студия Bloober Team прикрутила к оригинальной Observer.
Городской портал Новый Нижний 20:00
Космос
Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина под названием «Это их война, а не наша», посвящённую запуску американского корабля Crew Dragon к МКС.
RT на русском 19:28
Общество
Пенс: протесты в США не привели к росту числа заражений коронавирусом
С начала массовых протестов в США власти не наблюдают роста числа заражений коронавирусом, заявил в четверг вице-президент Майк Пенс.
РИА Новости 18:53
Наука
Для медиков изобрели прозрачные маски из полимерной мембраны
Маска из полимерной мембраны не будет скрывать мимику, что упрощает общение, особенно для людей с нарушением слуха.
Телеканал Санкт-Петербург 12:45
Футбол
Мамаев рассказал о новом этапе семейных отношений после тюрьмы
ProstoProSport 12:40
Кино
Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме
Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
Югополис 12:03
Происшествия
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы
Коммерсантъ 11:52
Общество
В Южно-Сахалинске могут появиться суперсайты
Предприниматели внесли предложение рассмотреть возможность установки нестандартных для Южно-Сахалинска крупноформатных рекламных конструкций суперсайт.
Сахалин.Инфо 19:50
Общество
Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки
Власти округа Лос-Анджелес, находящегося в американском штате Калифорния, разрешили киностудиям Голливуда возобновить с 12 июня съемки, прерванные ранее из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения округа Барбары Феррер.
РИА Новости 19:11
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском 16:55
Футбол
Гол Бибраса Натхо вывел «Партизан» в финал Кубка Сербии
Встреча, проходившая на стадионе «Партизан», завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил на 58-й минуте бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо.
Чемпионат 16:31
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Здоровье
Коронавирус добрался до Минфина Алтайского края
Заболели два сотрудника структурного подразделения ведомства Два сотрудника автономного учреждения "Алтайский центр финансовых исследований" заболели коронавирусом, сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".
АМИТЕЛ 05:40
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Игры
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру 08:33
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 15:16
Происшествия
В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки
В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка.
RT на русском 09:54
Кино
Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
Политика
Пелоси потребовала убрать из здания конгресса статуи конфедератов
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступила с призывом убрать статуи всех конфедератов из здания парламента.
Российская газета 19:06
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49