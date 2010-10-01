Экономика
ПласВ закон о кредитных историях могут внести существенные изменения
Если изменения пройдут все чтения, то кредиторы смогут запрашивать информацию для расчета ПДН только в одном квалифицированном бюро, которое будет собирать информацию из других бюро.
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Архивный сюжет (11 ноября в 03:52)
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
Политика
Путин считает правильным шагом приезд Трампа на Парад Победы
Президент РФ считает, что приезд Трампа в Москву на юбилей победы в Великой отечественной войне даже в рамках предвыборной кампании был бы правильным.
Политика
Следователи опубликовали записи «перехваченных» переговоров по делу MH17
Объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием гибели рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года, опубликовала записи переговоров, которые, как утверждается, вели ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и представители России.
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Здоровье
В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни россиян
В России назвали главные признаки здорового образа жизни.
Шоу-бизнес
Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова ее свадьбы
Экс-кандидат в президент РФ и телеведущая Ксения Собчак жестко ответила режиссеру Никите Михалкову на критику ее свадьбы с художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.
Шоу-бизнес
«Опять залетела»: Лобода показала беременный живот
Светлана Лобода удивила поклонников своим новым постом в социальных сетях. На фото в Инстаграм виден беременный живот звезды.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье
Алексей Вересов, обвиняемый по делу об экстремизме и угрозах судье Мосгорсуда, заключен под стражу сроком на два месяца.
Авто
Седан Toyota Camry оснастили полным приводом от RAV4
Мощность двигателя может быть 205-208 л.с. Также эти седаны отличаются весом – новинки оказались на 75 кг тяжелее.
Армия и оружие
Два американских катера типа Island вошли в состав ВМС Украины
Два американских катера типа Island, переданных США Киеву в 2018 году, включили в состав Военно-морских сил Украины, заявил в среду заместитель Одесского городского головы Андрей Котляр.
Общество
Instagram начал скрывать лайки во всем мире
Космос
NASA переименовало «нацистский» астероид
Общество
Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили
Если суд решит закрыть зоопарк "Тайган" в Крыму, его владелец Олег Зубков намерен отдать или убить часть животных.
Происшествия
В общежитии в Новой Москве произошел пожар
Пожар произошел в общежитии в дачном поселке в Новой Москве.
Происшествия
Студент устроил стрельбу и погиб в колледже Благовещенска
Студент строительного колледжа в Благовещенске Амурской области устроил стрельбу.
Кино
Стартовали съемки второго сезона сериала «Мандалорец»
Армия и оружие
«Панцирь-С» прикроет вертолеты ВКС России на севере Сирии
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
Шоу-бизнес
Угрозы жизни нет: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Особую помощь Анастасии оказала Татьяна Навка, которая очень близко к сердцу приняла трагедию Заворотнюк, и подняв все свои связи помогла семье справиться с бедой, об этом сообщает Vse42.ru – Лучшие клиники, врачи и дорогостоящие препараты помогли – у нас среди фигуристов говорят, что Настя пошла на поправку, что угрозы жизни нет, – заявил спортсмен.
Культура
В Петербурге открывается восьмой Международный культурный форум
Почетный статус "страна-гость" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума имеет Китайская Народная Республика (КНР).
Футбол
Егоров отказался комментировать решение КДК по Гончаренко
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отказался комментировать «СЭ» решение КДК по главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко.
Общество
Терешин показал «руки базуки» после операции
Блогер Кирилл Терешин опубликовал видео, на котором видны его руки после удаления из них синтола, сообщает «Газета.ru».
Здоровье
Розовая кремлевская фея
В среду, 13 ноября 2019 года, под Барнаулом одна женщина упала на колени перед премьер-министром России и пожаловалась, что в трёх домах три года нет горячей воды.
Кино
Фильм DC «Чёрный Адам» выйдет в декабре 2021 года
Фильм DC «Чёрный Адам» получил официальную дату выхода — 22 декабря 2021 года.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.