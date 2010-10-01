Экономика

ПласПласВ закон о кредитных историях могут внести существенные изменения

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Если изменения пройдут все чтения, то кредиторы смогут запрашивать информацию для расчета ПДН только в одном квалифицированном бюро, которое будет собирать информацию из других бюро.
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