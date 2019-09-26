с чего всё началось

МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов. Об этом сообщила «РИА Новости» представитель пресс-службы министерства.

Происшествия Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.

Политика Лавров прокомментировал позицию России и США по Сирии Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон постепенно вырабатывают общее понимание того, как содействовать населению Сирии в вопросе урегулирования ситуации в стране.

Хоккей ЦСКА одержал шестую победу подряд в КХЛ, обыграв на выезде «Торпедо» Хоккеисты московского ЦСКА победили нижегородское "Торпедо" и одержали шестую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Гаджеты Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Шоу-бизнес Максим Галкин «превратился» в Ксению Собчак На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.

Политика Песков пошутил о специальном телефоне Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о специальном «толстом мобильнике» Владимира Путина, которым он пользуется для переговоров вне рабочего кабинета.

Происшествия По запросу США в Испании задержан гражданин России По данным российского посольства в Мадриде, компетентные органы Испании уведомили российской диппредставительство, что 20 сентября в аэропорту Валенсии сотрудниками национальной был задержан и помещен под стражу российский гражданин.

Политика Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.

Авто Все новые Maserati станут гибридами или электрокарами В четверг, в Милане Maserati объявила о планах производства своих первых гибридных моделей с питанием от аккумулятора, включая спортивный электромобиль и новый внедорожник.

Политика Польша потребовала $850 млрд репараций от Германии Как отмечается, речь идет о сумме в размере $850 млрд репараций.

Космос С Байконура стартовала последняя в серии ракета «Союз-ФГ» Последняя ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» стартовала в 16:57 мск с космодрома Байконур.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Космос Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету Планета-гигант, близкая по размеру к Юпитеру, была обнаружена астрономами в неожиданном месте – она вращается вокруг маленького красного карлика.

Политика Дипломат обвинил следствие по MH17 в заготовленном ответе В дипломатической среде уверены: Запад заранее назвал Россию виновной в крушении Boeing рейса MH17 в Донбассе, не дожидаясь завершения следствия.

Политика Лавров прокомментировал отказ Минска разместить военную базу России Отказ Белоруссии разместить на своей территории российскую военную базу является, конечно, неприятным эпизодом, но надо понимать, что Минск является союзником Москвы на все 100%.

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Политика ВТО одобрила дополнительные пошлины США на аэрокосмические товары ЕС Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США ввести дополнительные импортные пошлины на аэрокосмическую продукцию Евросоюза общей стоимостью в $7,5 млрд.

Политика Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.