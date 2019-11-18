Общество
Газета.RuВ законопроект о домашнем насилии хотят внести понятие «преследование»
Депутаты Госдумы хотят внести в проект закона о домашнем насилии поправку, связанную с преследованием. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ. В документе говорится, что под понятием "преследование" понимается многократные угрозы пострадавшим вопреки их воле.
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По возвращении в Питер, буквально через несколько дней, авторов исследования накрыло трагическое совпадение событий. Соколов оказался их коллегой по СПбГУ.
— Оксана Пушкина, российская ведущаяРИА Новости 01:23
с чего всё началось
Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии. К нему депутаты Госдумы подготовили поправки в документ, с которыми ознакомился РБК.РБКвчера в 16:00
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Политика
В Грузии начались акции протеста оппозиционных сил
Экономика
Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании
Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов.
Общество
Критическая ситуация с отоплением обстоит в городе на Западной Украине
Сложная критическая ситуация с отоплением сложилась в городе Новый Роздол, который расположен недалеко от Львова на Западной Украине.
Политика
Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Общество
Минобороны подало против производителя ракет «Союз» миллиардный иск
Иск о взыскании более 2 млрд рублей подан Министерством обороны России в отношении самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».
Общество
Кончину Исаева подтвердил его пресс-секретарь
Пресс-секретарь лидера общественно-политического движения "Новая Россия", директора Института актуальной экономики Никиты Исаева подтвердил его смерть в ночь на субботу.
Общество
Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов
На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Происшествия
Склад с газовым оборудованием загорелся на северо-западе Москвы
На северо-западе столицы загорелся склад с газовым оборудованием, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Технологии
Российским властям предложили способ запустить 4G и 5G в глубинке
Документ разработан «Союзом операторов мобильной связи LTE» (объединяет «Вымпелком», «Ростелеком», «Мегафон» и МТС) в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Политика
Новый премьер Молдавии Кику посетит Москву на этой неделе
Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику на этой неделе планирует посетить с официальным визитом Москву.
Спорт
СБР утвердит состав сборной России по биатлону 18 ноября
Состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) будет определён правлением Союза биатлонистов России (СБР) 18 ноября.
Общество
Хакер за 20 минут взломал Wi-Fi «Сапсана» и получил данные пассажиров
Скучающий хакер под ником keklick1337, возвращавшийся из Петербурга в Москву с конференции по информационной безопасности, за считанные минуты взломал Wi-Fi в «Сапсане» и получил все данные пассажиров.
Политика
Зеленского убедили начать расследование против Байдена
Представитель США при Евросоюзе Гордон Сондланд лично контролировал вопрос о "деле Байдена" на Украине и информировал о результатах своей работы администрацию Белого дома.
Происшествия
В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски
Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Происшествия
В Астрахани из-за обрушения балкона погиб мужчина
В Астрахани обрушился балкон жилого дома, в результате чего погиб мужчина.
Автоспорт
Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум
В результате Хэмилтон в итоговом протоколе переместился с третьей на седьмую позицию, а последнее место на подиуме досталось гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.
Политика
МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit
Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit.
Общество
Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить
В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Авто
Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Общество
Названа причина задержания чиновников в Бийске
Судя по официальной информации городской мэрии, причина, по которой градоначальника Александра Студеникина и ещё нескольких руководителей и сотрудников мэрии попросили последовать за сотрудниками правопорядка, связана со строительством многоквартирных домов по улице Спекова.
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии заочно арестован
Басманный суд Москвы постановил арестовать заочно Курейша Картоева, обвиняемого в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.