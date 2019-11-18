Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии. К нему депутаты Госдумы подготовили поправки в документ, с которыми ознакомился РБК.

с чего всё началось

По возвращении в Питер, буквально через несколько дней, авторов исследования накрыло трагическое совпадение событий. Соколов оказался их коллегой по СПбГУ.

Депутаты Госдумы хотят внести в проект закона о домашнем насилии поправку, связанную с преследованием. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ. В документе говорится, что под понятием "преследование" понимается многократные угрозы пострадавшим вопреки их воле.

В законопроект о домашнем насилии хотят внести понятие «преследование»

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