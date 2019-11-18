Общество

RT на русскомRT на русскомВ законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование». Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.
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Оксана Пушкина
По возвращении в Питер, буквально через несколько дней, авторов исследования накрыло трагическое совпадение событий. Соколов оказался их коллегой по СПбГУ.
— Оксана Пушкина, российская ведущаяРИА Новости 01:23
с чего всё началось

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии. К нему депутаты Госдумы подготовили поправки в документ, с которыми ознакомился РБК.
РБКвчера в 16:00

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В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Эхо Москвы01:30

Понятие «преследование» добавили в поправки к закону о домашнем насилии

Известия02:10

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

РИА Новости01:23

В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»

RT на русском02:13

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:41

В законопроект о домашнем насилии могут внести понятие «преследование»

Коммерсантъвчера в 20:50

В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследование»

URA.Ruвчера в 17:01
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Происшествия

В Москве загорелся склад с газовым оборудованием

Вести.Ru 02:12
Общество

«Яндекс» введет в структуру управления Фонд общественных интересов

Совет директоров "Яндекса" решил изменить структуру управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит часть управленческих функций.
Интерфакс 01:48
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

РБК 02:10
Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Газета.Ru вчера в 22:20
Общество

В России предложили сократить время продажи алкоголя

Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Lenta.ru вчера в 17:55
Общество

Суд признал погибшим захваченного боевиками ИГ россиянина

Газета.Ru 01:34
Общество

В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников

Городская планерка в Бийске была прервана вторжением силовиков, сотрудники пригласили проследовать с ними градоначальника Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников мэрии, сообщает «Бийский рабочий».
REGNUM вчера в 23:36
Политика

«Левада-центр»: позитивное отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов

С симпатией к господину Путину относятся 24% респондентов — такой же показатель был у него перед болотными протестами в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Происшествия

В центре Екатеринбурга на мужчину напали с ножом у магазина

Вечером 17 ноября в центре Екатеринбурга молодой человек получил ножевое ранение. Об этом сообщает портал «Екатеринбург онлайн» и Znak.com.
РБК 02:17
Политика

В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому

Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
РИА Новости 01:06
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Политика

Белорусская оппозиция не прошла в нижнюю палату парламента

Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина до опубликования результатов выборов сообщила, что среди известных личностей в парламент проходят экс-министр информации Лилия Ананич, экс-посол Белоруссии в Турции Андрей Савиных, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич и «мисс Беларусь-2018» Мария Василевич.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Финансы

Рубль слегка повысился к доллару и евро

Евро, в свою очередь, снизился на 2 коп. до 70,48 руб. Фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,2% - до 63,20 доллара за баррель.
Газета.Ru 02:19
Происшествия

В Сибирском отделении РАН подтвердили обыски

Начальник центра общественных связей Сибирского отделения РАН Андрей Соболевский подтвердил изданию «Коммерсантъ-Новосибирск», что силовые ведомства проводят обыски в новосибирском Академгородке.
REGNUM вчера в 23:35
Общество

Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов

На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
Lenta.ru 01:46
Автоспорт

Тост назвал гонку Гасли фантастической и рассказал, что помешало Квяту

Чемпионат вчера в 18:05
Происшествия

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области

РИА Новости 00:51
Армия и оружие

Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

Коммерсантъ вчера в 22:07
Общество

Киселев рассказал о значении законопроекта о виноделии в России

Журналист Дмитрий Киселев, возглавивший в октябре Союз виноградарей и виноделов России, считает, что закон о виноделии станет настоящей революцией для этой отрасли.
Известия вчера в 17:30
Экономика

ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу

Российский рынок краудфандинга, показавший рост в прошлом году, резко сократился в 2019 году, следует из данных Центробанка — регулятор представил их на закрытой рабочей группе с участниками рынка в четверг, 14 ноября (РБК ознакомился с заключением ЦБ, его подлинность подтвердили три источника, близких к участникам заседания).
РБК 01:00
Политика

Россия поставит Индии системы С-400 к 2025 году

ТАСС 01:21
Финансы

Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Газета.Ru 00:17
Экономика

Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ

Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.
РБК 00:11
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Экономика

Стала известна сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

Скидка на самолеты Сумма портфеля твердых заказов на 175 самолетов МС-21, сформированного корпорацией "Иркут" (производитель MC-21, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), составляет порядка $9 млрд.
РБК 00:00
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия 16 ноября в 15:11
Транспорт

В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
РБК 01:28
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
Шоу-бизнес

Между Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым вспыхнул скандал

Высказывание, из-за которого вспыхнул скандал, Дмитрий оставил в обсуждении своего первого совместного фото с невестой Екатериной Тулуповой.
7Дней.ру вчера в 07:00
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