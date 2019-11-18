Общество

РБКРБКВ законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии. К нему депутаты Госдумы подготовили поправки в документ, с которыми ознакомился РБК.
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с чего всё началось

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии. К нему депутаты Госдумы подготовили поправки в документ, с которыми ознакомился РБК.
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