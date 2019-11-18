Общество
РИА НовостиВ законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК. Как заявила Оксана Пушкина, они будут учтены в финальной версии документа.
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По возвращении в Питер, буквально через несколько дней, авторов исследования накрыло трагическое совпадение событий. Соколов оказался их коллегой по СПбГУ.
— Оксана Пушкина, российская ведущаяРИА Новости 01:23
с чего всё началось
Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии. К нему депутаты Госдумы подготовили поправки в документ, с которыми ознакомился РБК.РБКвчера в 16:00
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Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли
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Депутат-единоросс Антон Горелкин отзовет из Госдумы свой законопроект об ограничении иностранного владения в значимых информационных ресурсах.
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В Екатеринбурге ушел из жизни известный российский писатель Игорь Сахновский.
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Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
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Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
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Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
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Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17
В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.
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Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
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В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
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На северо-западе Москвы произошёл крупный пожар на складе
В июле URA.RU писало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.
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Футболисты ЦСКА в товарищеском матче разгромили СКА
Футболисты московского ЦСКА в товарищеской встрече со счетом 5:1 победили СКА (Ростов-на-Дону). Матч прошел в Москве на стадионе "Октябрь".
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Армия и оружие
Завершен первый этап поставок Ираку российских танков Т-90С
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Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим
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После выхода Великобритании из Евросоюза санкции в отношении российского бизнеса могут быть усилены.
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Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады от партии «Слуга народа» Андреем Герусом.
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Начальник ГИБДД Михаил Черников заявил, что в России сохраняется высокая смертность на дорогах.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
На проезжей части дороги произошел конфликт между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом - тот якобы переходил дорогу в неположенном месте.
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Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн
С 2011 года по август 2014 года для вербовки в Удмуртии и Пермском крае женщина создала группу, куда вошли 42-летняя и 34-летняя дочери подсудимой, их 30-летняя знакомая и еще две жительницы Воткинска.
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В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья
Как сообщили в мэрии, следственные действия связаны со строительством трех домов для расселения граждан из ветхого жилья.
Общество
В Петербурге пропал замглавы Северо-Западной таможни
В Санкт-Петербурге таинственно исчез заместитель начальника Северо-Западной таможни, сообщает АБН.