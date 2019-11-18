Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК. Как заявила Оксана Пушкина, они будут учтены в финальной версии документа.
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Оксана Пушкина
По возвращении в Питер, буквально через несколько дней, авторов исследования накрыло трагическое совпадение событий. Соколов оказался их коллегой по СПбГУ.
— Оксана Пушкина, российская ведущаяРИА Новости 01:23
с чего всё началось

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии. К нему депутаты Госдумы подготовили поправки в документ, с которыми ознакомился РБК.
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В проект закона о домашнем насилии добавят понятие «преследование»

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REGNUM 06:38
Общество

Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации

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Общество

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В Екатеринбурге ушел из жизни известный российский писатель Игорь Сахновский.
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Общество

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Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
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Известия 05:58
Политика

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В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
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В июле URA.RU писало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.
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Футболисты ЦСКА в товарищеском матче разгромили СКА

Футболисты московского ЦСКА в товарищеской встрече со счетом 5:1 победили СКА (Ростов-на-Дону). Матч прошел в Москве на стадионе "Октябрь".
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Газета.Ru 05:33
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Завершен первый этап поставок Ираку российских танков Т-90С

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Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим

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В Мытищах водитель зарезал пешехода

На проезжей части дороги произошел конфликт между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом - тот якобы переходил дорогу в неположенном месте.
Газета.Ru вчера в 06:29
Общество

Медведев подписал постановление о создании нацпарка «Зигальга»

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В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья

Как сообщили в мэрии, следственные действия связаны со строительством трех домов для расселения граждан из ветхого жилья.
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В Петербурге пропал замглавы Северо-Западной таможни

В Санкт-Петербурге таинственно исчез заместитель начальника Северо-Западной таможни, сообщает АБН.
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